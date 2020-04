Waarom er geen extreme Alfa Romeo Stelvio GTA komt

Alfa Romeo trok begin maart het doek van de Giulia GTA en GTAm: twee straatlegale racers, waarvan maximaal 500 exemplaren worden gebouwd. De Giulia GTA is een soort Giulia CSL of Giulia GT3 RS. Alfa Romeo heeft kwistig met koolstofvezel gestrooid, 20-inch lichtgewicht wielen met centrale wielmoer gemonteerd en voor een Akrapovic-uitlaatsysteem gekozen. In de GTAm is het merk zelfs nog verder gegaan. Hij heeft geen achterbank (wel een rolkooi) en is opgetrokken uit nóg meer lichte materialen, waardoor hij 100 kilo lichter is geworden dan de Giulia Q.

Volledige race-uitrusting



Voor de aandrijving zorgt de bekende 2,9-liter biturbo V6 van Alfa Romeo. Die is in de Giulia Q goed voor 510 pk, maar is voor de GTA en GTAm gekieteld naar 540 pk. Wie in de GTAm gebruikmaakt van launch control, zit al in 3,6 seconden op 100 km/h. Daarmee is hij 0,3 seconden sneller dan de Giulia Q. Alfa Romeo noemt de Giulia GTA/GTAm een cadeautje aan de liefhebbers. Wat het presentje gaat kosten, is nog niet bekend. Kopers krijgen er een speciale autohoes en een volledige race-uitrusting (helm, overall, handschoenen en schoenen) bij.

Hoger zwaartepunt dan Giulia



En daar blijft het bij. Alfa Romeo gaat de GTA-formule niet toepassen op andere modellen, zoals de Stelvio. Volgens marketingdirecteur Fabio Migliovacca past dat niet. "GTA is een belangrijke naam voor Alfa Romeo", zei hij tegen Autocar. "Om eerlijk te zijn: we hebben inderdaad een vergadering gehad over een mogelijke Stelvio GTA, maar zo'n model past gewoon niet bij de verwachtingen van onze klanten. Een GTA moet op het circuit de beste zijn. De Stelvio heeft een hoger zwaartepunt dan de Giulia, dus kunnen we dat doel niet bereiken."

Meer interesse in Giulia GTAm



Volgens Migliavacca is de Giulia GTA goed ontvangen. "In deze moeilijke tijd willen mensen graag iets positiefs zien. We hebben ontzettende enthousiaste reacties ontvangen, ook van klanten. Sommige wilden er zelfs meerdere bestellen." De Giulia GTA en GTAm zijn al uitverkocht, laat Migliavacca weten. Er worden 500 exemplaren gebouwd en Alfa Romeo heeft meer orders dan dat ontvangen. Het merendeel van de reserveringen is voor de GTAm.