Waarom de nieuwe Skoda Octavia duurder is dan de Golf 8

Er zijn twee oorzaken aan te wijzen voor de hoge basisprijs van de nieuwe Octavia. Skoda levert de eerste lichting auto’s als luxe First Edition-uitvoering (oorzaak 1) met de krachtige maar kostbare 1.5 TSI-motor met 150 pk (oorzaak 2). De Octavia Combi staat vanaf morgen bij de dealers, de hatchback arriveert vlak voor de zomer.

Eind deze zomer wordt de nieuwe Skoda Octavia (2020) leverbaar met andere motoren en uitvoeringen. Het kan haast niet anders of er komt een versie met de 115 pk sterke 1.0 TSI en een simpeler uitrusting die duizenden euro’s voordeliger is.

Skoda Octavia uitrusting: wat krijg je voor dat geld?

De Skoda Octavia First Edition heeft een 10-inch touchscreen met navigatie, een digitaal instrumentarium, adaptieve cruisecontrol en parkeersensoren voor en achter. Stoelverwarming is eveneens standaard, net als full led-koplampen met Matrix-functie en dynamische knipperlichten die van binnen naar buiten oplichten. De First Edition staat op 17-inch lichtmetaal en je kunt upgraden naar 18 inch.

De 1.5 TSI is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Dat vinden we een vreemde keuze, want zo’n luxe uitvoering hoort eigenlijk over een automaat te beschikken. Helemaal aangezien Skoda de klassieke grote keuzehendel heeft vervangen voor een chique schakelaar. Daar wil je als automerk toch zoveel mogelijk klanten mee laten spelen?

Hoeveel kost een vergelijkbare Golf 8?

Prijsvergelijken is leuk. Wij nemen de basisprijs van 33.490 euro van de Octavia First Edition in hatchback-uitvoering als uitgangspunt. De nieuwe Golf 8 is er alleen nog maar als hatchback – vandaar.

Op het gebied van opties en extra’s zit de Octavia First Edition wat ons betreft tussen de Golf 8-uitvoeringen Life en Style. Daarom nemen we de Life 1.5 TSI van 30.590 euro en vinken vervolgens de ontbrekende opties aan:

10-inch touchscreen met navigatie: Navigatiepakket Discover Pro (906 euro)

Stoelverwarming op de voorstoelen: Winterpakket (409 euro)

Led-koplampen met Matrix-functie: IQ.Light (1782 euro)

17-inch lichtmetaal: upgrade van 16 naar 17 inch (595 euro)

Totaalprijs Golf 8 uitgevoerd zoals de Octavia First Edition: 34.282 euro

Conclusie

Al met al is de Skoda Octavia First Edition hatchback amper 800 euro goedkoper dan een vergelijkbare Golf. Nou ja, vergelijkbaar. De 1.5 TSI met handbak levert in de Golf niet 150 pk maar 130 pk. Daar staat tegenover dat je bij het configureren van de Golf andere keuzes kunt maken. Misschien neem je de dure led-koplampen met Matrix-functie niet, bijvoorbeeld.