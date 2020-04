Lamborghini verkoopt de mondkapjes en beschermingskappen niet, maar doneert ze aan het Sant'Orsola-Malpighi-ziekenhuis in Bologna. In Sant'Agata Bolognese - de thuisbasis van Lamborghini - is capaciteit voor de productie van 1000 mondkapjes per dag en 200 plexiglas schilden per dag.

Interieurbekleding

De mondkapjes worden gemaakt op de afdeling die normaal gesproken verantwoordelijk is voor de interieurbekleding van de Lamborghini Huracán, Aventador en Urus. Voor de plexiglas gezichtsschilden worden de 3d-printers van de koolstofvezelafdeling ingezet. Experts van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid overzien de productie.



Samen winnen



"Tijdens deze wereldwijde ramp voelen wij de behoefte om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen het coronavirus", zei Lamborghini-baas Stefano Domenicali. "We werken al jaren samen met het Sant'Orsola-Malpigi-ziekenhuis, onder meer op het gebied van onderzoek. We zullen deze strijd samen winnen. We moeten de mensen steunen die aan de frontlinie staan en dagelijks tegen deze pandemie vechten."