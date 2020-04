Autoverkopen met bijna een kwart omlaag in maart

In Nederland hoeven autodealers hun deuren (vooralsnog) niet te sluiten, maar erg veel klandizie zullen ze in de showroom niet hebben. Een auto is toch een flinke aankoop, dus in tijden van onzekerheid stellen consumenten die beslissing uit. Bovendien komt daar natuurlijk bij dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Veel mensen willen het risico waarschijnlijk niet nemen om erop uit te gaan voor een eventuele nieuwe auto.

Eerste kwartaal



Ook voordat de corona-uitbraak losbarstte, ging het al niet best op de automarkt. Wereldwijd liepen de verkopen terug. Mede door de 23,4 procent minder registraties in maart (ten opzichte van maart 2019) komt het aantal verkochte auto's over het eerste kwartaal ruim 10 procent lager uit, op

103.203 stuks.

Geen piek

Zoals gezegd: de meeste auto's die in maart werden geregistreerd zijn verkocht voordat de coronamaatregelen in Nederland van kracht werden. De daling van bijna 25 procent komt vooral doordat de gebruikelijke piek voor het einde van de maand uitbleef. Normaal gesproken registreren dealers en importeurs dan altijd een groot aantal auto's.

Tesla Model 3



In het eerste kwartaal van 2020 stond Volkswagen op één in de merkentop. De Polo was het bestverkochte model. Kijken we alleen naar maart, dan staat de Tesla Model 3 bovenaan, met 1339 registraties. Daarop volgen de Kia Niro (925), Renault Clio (695), Volkswagen Polo (677) en Toyota Aygo (671).



Volkswagen

Volkswagen eindigde ook in maart op het hoogste schavot, maar verkocht wel minder auto's (2843 tegenover 3114), zoals alle merken in de top tien eigenlijk. Alleen Skoda zag zijn registraties flink plussen, van 1223 naar 1608. Na Volkswagen maken Toyota (2409), Kia (2324), Peugeot (2055) en Ford (1708) de top vijf compleet. Daarachter vinden we Mercedes (1674), BMW (1619), Skoda (1608), Renault (1592) en Opel (1578).