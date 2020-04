Ook de logo's van Audi, Mercedes en Volkswagen houden afstand

Het is fascinerend hoe snel afstand houden een tweede natuur wordt. Als wij nu naar de televisie kijken en mensen in series handen zien schudden, dan schreeuwt onze innerlijke stem: "Neeeeeee!!!!!" Gisteren was de James Bond-film Skyfall op de buis, waarin 007 (Daniel Craig) bij een bevallige dame onder de douche kruipt. Dat konden we nog enigszins accepteren, want ze hadden vast desinfectiezeep bij de hand.

Mark Rutte is trots op ons



Daarvoor keken we massaal naar de persconferentie van premier Mark Rutte (7,5 miljoen kijkers), die blij was met het afgelopen weekend. Ondanks het mooie weer bleven Nederlanders veelal binnen, zei hij, wat een hele verbetering was ten opzichte van een week eerder, toen onder meer de stranden volliepen met mensen.

Vier ringen bij elkaar, dus boete



Het laat zien hoe lastig social distancing is. Daarom promoten inmiddels ook bedrijven het afstand houden. Audi, Mercedes en Volkswagen hebben op sociale media hun logo's aangepast. De Audi-ringen zijn uit elkaar gehaald, al staan ze nog wel met z'n vieren bij elkaar (400 euro boete, want dat mag niet). Bij Mercedes is de ster losgehaald van de ring en bij Volkswagen blijft de V weg bij de W.

Ook in Nederland



Niet alleen fabrikanten proberen op die manier het publiek bewust te maken van het belang van afstand houden. Ook ondernemingen in Nederland doen dat. Neem bijvoorbeeld James Autoservice, een onderhoudsketen met vestigingen in heel Nederland. Hun logo is misschien niet zo bekend als dat van Audi of Volkswagen, maar doet sinds enige tijd ook aan social distancing.