'Elektrische Volkswagen ID.3 heeft nog steeds softwareproblemen'

Het verhaal is bekend: na het dieselgateschandaal heeft Volkswagen het roer radicaal omgegooid. De focus lag opeens op elektrificatie, met het tientallen miljarden kostende ID-project als speerpunt. Sindsdien hebben we studiemodellen zien komen en gaan: de ID. Buzz, ID. Crozz, ID. Roomzz, ID. Space Vizzion, et cetera. Van de ID.3 - een soort elektrische Volkswagen Golf - is inmiddels een productieversie voorgesteld, die komende zomer op de markt moest komen.

Voorlopig geen uitstel



Volgens Volkswagen wordt die deadline nog steeds gehaald, maar een verhaal in de Süddeutsche Zeitung roept wat twijfels op. De krant schrijft dat de eerste exemplaren van de ID.3 al zijn gebouwd (voordat de productie door het coronavirus werd gestopt), maar dat die geen software aan boord hebben. Volkswagen was van plan ze later van een besturingssysteem te voorzien, maar tot nu toe is dat niet gelukt. De autofabrikant schijnt er niet in te slagen om de vele bugs in de software te fiksen.



Tweede helft van 2020



De Süddeutsche Zeitung haalt bronnen binnen Volkswagen aan, die het project 'een absolute ramp' noemen. Volkswagen wil niet ingaan op het verhaal en blijft vasthouden aan de oorspronkelijke deadline voor de ID.3. Klanten die zich hebben ingeschreven zien in hun reservering dat de auto 'in de tweede helft van 2020' wordt geleverd. Dat laat natuurlijk ruimte voor uitstel. Volkswagen heeft het ambitieuze plan om tegen het einde van 2020 al 100.000 volledig elektrische auto's te hebben verkocht.

Drie varianten van ID.3



De ID.3 komt er in drie uitrustingsvarianten, waarvan de voordeligste rond de 38.000 euro gaat kosten. De ID.3 1st wordt standaard geleverd met een 58-kWh batterij en komt op een volle lading maximaal 420 kilometer ver. Later brengt Volkswagen de ID.3 ook met een 45-kWh batterij op de markt (actieradius: 330 kilometer). Die wordt gevolgd door een uitvoeringen met een 77-kWh batterij (actieradius: 550 kilometer). Het topmodel kan met maximaal 125 kW worden geladen. De basisversie komt standaard tot 50 kW en optioneel tot 100 kW.

Hele ID. Family



Volkswagen heeft een hele ID.-reeks gepland. Na de ID.3 komt nog dit jaar de ID.4: een elektrische suv die voortkomt uit het ID. Crozz-studiemodel. Die deelt veel van zijn techniek met de ID.3 en komt met het grootste accupakket zo'n 500 kilometer ver. De achterwiel- of vierwielaangedreven suv krijgt in 2021 gezelschap van een elektrische mpv (gebaseerd op de ID. Buzz) en een sedan / stationwagon (gebaseerd op de ID. Vizzion en ID. Space Vizzion).