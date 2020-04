Alfa Romeo Giulia GT: dag dubbelnokker, hallo elektromotor

Stel, je hebt een klassieke auto, maar die mag de binnensteden niet meer in. Wat doe je? Verkoop je je droomauto of zijn er andere mogelijkheden? Steeds meer bedrijven bieden de helpende hand en kunnen klassieke auto's voorzien van moderne elektromotoren. Zoals Totemautomobili in Italië. Hoe mooi is het wanneer je een Alfa Romeo Giulia GT uit de jaren zestig geschikt kunt maken voor de rest van de 21e eeuw?

518 pk, 940 Nm



De Alfa Romeo Giulia GT en de GT Junior behoorden in de jaren zestig en zeventig tot de snelste en meest begeerlijke Alfa's. Maar ja, met een benzinemotor van 50 jaar oud ben je in veel stadscentra niet meer welkom. Dus werd de 102 pk sterke dubbelnokker aan de wilgen gehangen en kwam er een elektromotor voor terug met veel meer vermogen. De nieuwe motor is goed voor 518 pk en laat de Giulia duizelingwekkend snel van 0 naar 100 km/h sprinten: het duurt maar 3,4 seconden. Dat is mede te danken aan een reusachtig koppel van 940 newtonmeter. Er zijn - geheel in Alfa-traditie - drie rijprogramma's: dynamic, normal en advanced (DNA).



McPherson

Werkelijk alles is anders aan de Alfa Romeo GT. De carrosserie werd helemaal gestript en er werd een nieuw aluminium chassis gemonteerd, voor met McPherson-veerpoten en achter met een multilink-ophanging. De carrosserie zelf is gemaakt van koolstofvezel. De 17-inch aluminium wielen knipogen naar de Alfa Romeo Giulia GTA uit de jaren zestig.



Actieradius is 320 kilometer



Totemautomobili wilde het accupakket zo licht mogelijk houden. Dat lukte: het pakket weegt 350 kilo. De capaciteit is 50 kWh, evenveel als de accu van een Opel Corsa-e. Rijd je heel beheerst met de nieuwe oude Giulia, dan zou je 320 kilometer op één acculading moeten komen. Maar dat vergt nog meer discipline dan de hele dag thuiswerken van 8 tot 5 ... Opladen duurt overigens een eeuwigheid: dit prototype heeft geen snellader. Eventuele productieversies krijgen wel een snellaadmogelijkheid.



Luxe opties



De Alfa Romeo Giulia GT kan worden geleverd met opties die in de jaren zeventig allerminst gebruikelijk waren, zoals airco en een geluidsinstallatie. Verder heeft hij een navigatiesysteem met bluetooth en DAB+-radio. De ramen kunnen gewoon elektrisch naar beneden en als je wegrijdt, kun je je sleutel in je zak houden. De elektrische Alfa Romeo Giulia GT had zijn debuut moeten maken op het Goodwood Festival of Speed, maar dat is uitgesteld vanwege het coronavirus.