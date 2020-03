Kia geeft 4000 euro 'subsidie' op plug-in hybrides

Het gaat lekker met de elektrificatie van Kia's modellengamma. In de prijslijst staan de volledig elektrische e-Niro en e-Soul, de Niro Hybrid en de Ceed Sportswagon, XCeed en Niro Plug-in Hybrid. Binnenkort komt daar de nieuwe Sorento bij, die leverbaar wordt als hybride en plug-in hybride. Door de aangescherpte bijtellingsregels is de verkoop van plug-in hybrides de laatste jaren flink gedaald (eerder kwamen ze nog in aanmerking voor een lagere bijtelling, maar sinds 2017 niet meer). Voordelig is nog wel dat je voor een plug-in hybride slechts de helft van de wegenbelasting hoeft te betalen.



Elektrische actieradius van 50 kilometer



De actie van Kia geldt tot eind juni. Het merk geeft op al zijn plug-in hybrides 4000 euro korting. Dat betekent dat de Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid nu 30.495 euro kost. De XCeed en Niro Plug-in Hybrid zijn er vanaf 31.495 en 32.195 euro. Ze worden aangedreven door een 1,6-liter viercilinder benzinemotor en een elektromotor, die samen een vermogen van 141 pk leveren. Op hun 8,9-kWh batterij kunnen ze maximaal 50 kilometer volledig elektrisch rijden. Dat zou voor heel veel mensen genoeg moeten zijn, want de gemiddelde Nederlandse forens rijdt 'slechts' 32 kilometer per dag.