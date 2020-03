Top 10: De gaafste concept cars van Mercedes-Benz

1 - Mercedes-Benz CW311 (1978)

Oké, oké, strikt genomen is deze niet door Mercedes ontwikkeld. De CW311 is het geesteskind van Porsche-ingenieur Eberhard Schulz, die de auto in zijn vrije tijd ontwierp. Schulz had een moderne versie van de 300 SL 'Gullwing' voor ogen, maar had geen toestemming gevraagd om het logo van Mercedes-Benz te mogen gebruiken. De fabrikant zag het door de vingers. Door de positieve reacties op de CW311 besloot Schulz zijn baan op te zeggen. Hij richtte de firma Isdera op. De CW311 stond aan de basis van de Isdera Imperator 108i, waarvan in de jaren tachtig en negentig zo'n dertig stuks zijn gebouwd.

2 - Mercedes-Benz Auto 2000 Concept (1981)

Ach ja, het jaar 2000 ... Dat stond decennialang symbool voor de verre toekomst. In 1981 dacht Mercedes dat dit de luxelimousine van de toekomst zou zijn: de Auto 2000 Concept. De ongebruikelijke achterzijde is er voor de aerodynamica, want de Auto 2000 heeft een cW-waarde van slechts 0,28 (een gemiddelde auto nu zit tussen de 0,25 en 0,30). Ondanks de focus op efficiëntie, ligt er wel gewoon een V8 in de Auto 2000. Het 3,8-liter blok heeft een vermogen van 150 pk en is uitgerust met cilinderuitschakeling. Dat maakt hem niet bijzonder zuinig overigens, want het opgegeven verbruik ligt op 1 op 10.7 en is in de praktijk vast slechter.



3 - Mercedes-Benz C112 (1991)

Zou die Mercedes-AMG Project One er ooit nog komen? Of vergaat het de bizarre hypercar net zoals deze C112? Beide zijn ontwikkeld om de racesuccessen van Mercedes-Benz te vermarkten. De Project One heeft een link met de Formule 1 en de C112 met de destijds populaire Group C-klasse. Het studiemodel - waarvan Mercedes in eerste instantie vijfhonderd exemplaren wilde bouwen - was revolutionair. Hij had een actief veersysteem (dat tegenwoordig op de duurdere Mercedes-modellen zit) en actieve aerodynamica (dat zowat alle moderne supersportwagens hebben). Zijn gloednieuwe 6,0-liter M120-V12 zou later gebruikt worden in de Pagani Zonda.

4 - Mercedes-Benz VRC Concept (1995)

Leuk concept, dat nooit is aangeslagen: de modulaire auto. Mercedes-Benz onthulde in 1995 deze VRC Concept. VRC staat voor Vario Research Car, waarbij het woordje 'vario' al genoeg zegt. Door de complete achterzijde te wisselen, is de VRC Concept te transformeren van een coupé naar een cabriolet naar een pick-up naar een stationwagon. De losse delen zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkt plastic en wegen tussen de 30 en 50 kilo. Volgens Mercedes zou het mogelijk moeten zijn om de VRC Concept binnen een kwartier om te bouwen. De grote panelen zouden mensen kunnen huren bij speciale Mercedes-vestigingen, was het idee.

5 - Mercedes-Benz AAV Concept (1996)

Zo word je dus altijd besodemieterd door autofabrikanten. Want wat zag die Mercedes AAV Concept - AAV staat voor All Activity Vehicle - er dik uit zeg: met een mooie, bijna coupé-achtige lijn, heerlijke wielkastverbreders en zo'n stoer reservewiel op de achtersteven. We konden niet wachten op het productiemodel. En het is maar goed dat we dat uiteindelijk niet hebben gedaan, want de productieversie van de AAV Concept was best teleurstellend. Begrijp ons niet verkeerd: de Mercedes M-Klasse (1997 - 2005) is een aantrekkelijke suv. Maar het studiemodel was echt veel spectaculairder.

6 - Mercedes-Benz F200 Imagination (1996)

Werkte Christian von Koenigsegg soms bij Mercedes-Benz in de jaren negentig? Want deze F200 Imagination heeft zowaar Koenigsegg-deuren. Ze zwaaien tegelijkertijd naar boven, naar voren en naar buiten. De F200 Imagination blikte vooruit op de tweede generatie CL, maar was vooral een showcase van alle nieuwe techniek die Mercedes-Benz in huis had: een elektrochromatisch dak, raamairbags en Linguatronic-spraakbesturing. Niet voor productie was uiteraard de dubbele joystick op de middenconsole. Daarmee kon zowel de bestuurder als de passagier de F200 Imagination besturen.

7 - Mercedes-Benz Vision SLR Concept (1999)

Deze herkennen jullie ongetwijfeld. Na positieve reacties van de pers en het publiek besloot Mercedes-Benz de Vision SLR Concept te gaan maken. De fabrikant zocht de samenwerking met zijn Formule 1-partner McLaren en kwam in 2003 met de SLR McLaren. Smaken verschillen, maar wat ons betreft is de Vision SLR visueel beter in balans dan de SLR McLaren, met zijn extreem lange neus en korte achterzijde. De productieversie is ook drukker, vooral door de uit de kluiten gewassen kieuwen op de flanken. Voor de aandrijving zorgt een van de beste klinkende motoren ooit: een 5,4-liter supercharged V8 met 626 pk en 780 Nm.

8 - Mercedes-Benz Unimog U5000 Concept (2011)

Even geen supersportwagen of luxecoupé nu, maar een extreme offroader. Al zouden wij niet het terrein ingaan met die kwetsbare wielen van de Unimog U5000 Concept. Hij werd in 2011 onthuld als ode aan de Mercedes-Benz Unimog, die in dat jaar zestig werd. De Unimog - een samenstelling van UNIversal MOtor Gerät - stamt uit 1946 en was bedoeld voor boeren. Mercedes nam de productie over in 1951 en breide de Unimog-reeks uit tot een verzameling heavy duty vrachtwagens voor de bouw, het leger en diverse overheidsdiensten. In de jaren tachtig heeft Unimog twee keer Parijs-Dakar gewonnen.

9 - Mercedes-AMG Vision Gran Turismo (2013)

Mercedes heeft deze AMG Vision Gran Turismo echt gebouwd, maar dat had het bedrijf niet hoeven te doen. Het studiemodel is namelijk ontworpen voor de vijftiende verjaardag van de Gran Turismo-racespellenreeks op de Sony PlayStation. Spelers van Gran Turismo 6 konden de retromoderne zilverpijl downloaden en gebruiken in de game. Sindsdien hebben andere fabrikanten het voorbeeld van Mercedes gevolgd. Er zijn nu zo'n dertig virtuele concept cars verschenen voor Gran Turismo 6 (PS3) en Gran Turismo Sport (PS4). De meest recente is de Mazda RX-Vision GT3, die twee weken terug werd getoond.

10 - Vision Mercedes-Maybach 6

Een tweedeurs monstercoupé van ... jawel ... 6 meter lang: dat past bij het 'merk' Maybach. We schrijven het woord 'merk' tussen haakjes omdat Maybach inmiddels een luxelabel van Mercedes-Benz is geworden. Maybach werd in 1909 opgericht en bouwde tussen 1921 en 1940 opulente luxeauto's. Eind jaren negentig blies Mercedes het aloude merk nieuw leven in, maar dat werd een gigantische flop. Nu staat de Maybach-naam op de meest luxe S-Klasse en GLS. De Vision Mercedes-Maybach 6 (er was ook een cabriolet) is spectaculair, maar niet meer dan een uit de handen gelopen vingeroefening.