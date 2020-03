Waarom je blij wordt als je net een Suzuki Ignis wilde kopen

Je hoeft de nieuwe Suzuki Ignis niet lang in de ogen te kijken om te zien dat de facelift hem echt goed heeft gedaan. Niet zo gek trouwens, want de huidige Ignis gaat alweer sinds 2016 mee. Door de standaard led-koplampen en de aangepaste grille oogt hij van voren stukken stoerder dan voorheen. Het suv-gehalte van de kleine tonkamobiel is verder opgekrikt met grijze skidplates. Niet alleen onder de voorbumper, trouwens. Ook onder de achterbumper zit zo'n beschermplaat. Verder zien we dat de achterbumper niet langer een zwart vlak in het midden heeft.

Lager verbruik voor nieuwe Ignis (2020) ...



Suzuki juicht ons ook toe dat de aandrijflijn is verbeterd. Maar als we naar de specificaties van de 1,2-liter viercilinder motor kijken, springen we niet meteen een gat in de lucht. Oké, het verbruik is iets verbeterd. Volgens de WLTP-testmethode lust de Ignis met voorwielaandrijving en handbak gemiddeld 5,1 liter per 100 kilometer (1 op 19,6). Mooi, maar de oude was met een verbruik van 5,3 liter per 100 kilometer (1 op 18,9) ook al geen zuiplap. Die extra zuinigheid in de vernieuwde Ignis (2020) is trouwens te danken aan een verbeterd mild-hybridsysteem, met een grotere accu.

... maar ook minder power



Tegenover het nóg lagere verbruik van de faceliftversie, staat ook minder power. In plaats van 90 pk en 120 Nm beschik je straks over 83 pk en 107 Nm. Qua sprintcapaciteiten en topsnelheid moet je daarom wat water bij de wijn doen. Vanuit stilstand naar 100 km/h knallen kost met de handgeschakelde versie 12,7 seconden. In de vierwielaangedreven Ignis AllGrip ben je zelfs 12,8 seconden kwijt. In het vorige model ging dat enkele tienden sneller.



Ook weer met automaat



Voordeel is dat het koppel in de nieuwe Suzuki Ignis een stuk eerder beschikbaar is. Niet vanaf 4400 tpm zoals voorheen, maar al vanaf 2800 toeren. Waarschijnlijk hoef je straks dus niet meer zo veel te schakelen. Als je de schakelpook het liefst helemáál aan de wilgen wilt hangen, dan kan dat ook. Tegen meerprijs is de nieuwe Suzuki Ignis ook met cvt-automaat leverbaar. Die sprint ietsje sneller (0-100 in 12,4 s), maar heeft weer een lagere topsnelheid. Op de toppen van zijn kunnen gaat de automaat geen 165 km/h, maar 155 km/h.

Meer uitrusting voor Ignis (2020)



Het beste nieuws hebben we voor het laatst bewaard: de uitrusting van de Ignis is opgewaardeerd. De standaard led-lampen noemden we al, maar bluetooth en een DAB+-radio zijn ook altijd aan boord. Net als airconditioning en elektrisch bediende zijruiten vóór, trouwens. Het instapmodel Comfort van 16.750 euro durven wij ook geen showroomlokkertje te noemen. De volgende stap in de prijslijst is de Select van 18.250 euro. Die is ook leverbaar met CVT of AWD, wat de prijs opdrijft naar 20.500 euro.



In de Select beschik je over een multimediasysteem met Apple CarPlay/Android Auto, een achteruitrijcamera, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels en stoelverwarming. Aan de buitenkant fleuren kunststof spatbord- en dorpelverbreders, 16-inch lichtmetaal en dakrails de boel op.

Stijl wordt Style

Voorheen heette de meest luxe Ignis nog Stijl, maar bij de vernieuwde versie is dat geïnternationaliseerd naar 'Style'. Die is opgeleukt met onder meer een navigatiesysteem, automatische airco en cruisecontrol. Verder kent de Style een aantal fijne veiligheidsvoorzieningen, zoals een spoor- en remassistent. Vanaf 19.750 euro heb je een handgeschakelde Ignis Style met voorwielaandrijving voor de deur. Wil je een Ignis Style met cvt of vierwielaandrijving, dan wil de dealer 22.000 euro vangen.

De vernieuwde Suzuki Ignis (2020) staat begin mei bij de dealer. Maar als je wilt, kun je hem nu al bestellen.