Hyundai i20 dashboard gaat er met sprongen op vooruit

We ontdekken een trend bij nieuwe Hyundai’s: het touchscreen en het intrumentarium kunnen niet met hun plastic handjes van elkaar afblijven. Bij de nieuwe Hyundai i10 (test) staan ze met elkaar in verbinding en nu weer, in de nieuwe i20. Wij staan open voor het idee, maar er komt zoveel kunststof bij kijken.



10,25 inch touchscreen plus digitaal instrumentarium

Het centrale touchscreen op de foto’s is trouwens 10,25 inch groot. Tot voorkort was zo’n groot schermoppervlak voorbehouden aan duurdere Hyundai-modellen, zoals de Kona en de Ioniq. Het digitale instrumentarium is ook al zo fors. Samen geven ze het interieur van de i20 een hypermoderne uitstraling. Wat zo’n setje schermen voor je portemonnee doet, horen we later.

Groene stiksel en accenten in Hyundai i20

De groene stiksels en accenten (klik op de foto's om ze groot te bekijken) hebben een naam. Ze horen bij het Yellow Green-thema. Als de naamvoering van de twee andere twee interieurthema’s vergelijkbaar werkt, dan denken we te weten hoe ‘Black Mono’ en ‘Black & Grey’ eruit gaan zien. Graag hadden we de kleur oranje ergens in de mix gezien. In de Hyundai Kona Hybrid (test) vonden we oranje een betere accentkleur dan groen. Maar smaken verschillen.

Genoeg echte knoppen

Een ding waar iedereen het over eens zal zijn, is hoe handig echte knoppen zijn. Zodoende kijken we tevreden naar de draaiknop voor het volume en de twee rijen met knoppen voor de klimaatbeheersing en de rijprogramma's. De knoppen onder het touchscreen lijken op tiptoetsen. Die gaan we eerst uitproberen en dan – als ze onhandig werken – afkraken. Maar niet te hard, want het stuur beschikt over grote duidelijke knoppen en dat maakt ons weer blij.

Lancering Hyundai i20 in zomer 2020

Andere aspecten om je op te verheugen, zijn de grotere kofferbak (351 liter), mild hybrid-techniek dat 3 tot 4 procent van de uitstoot en het verbruik afsnoept, en adaptieve cruisecontrol die rekening houdt met de snelheidslimieten, mits ze correct in het navigatiesysteem staan. De nieuwe Hyundai i20 komt in de zomer naar de Nederlandse showrooms.