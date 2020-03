Autovandalisme: In 2019 werd bijna 35.000 keer een auto vernield

Op de autovandalismekaart van Independer is zichtbaar dat in 175 van de 355 gemeenten het aantal registraties van autovandalisme toenam. De sterkste stijging vond plaats in de gemeente Ede. Hier werden maar liefst 200 gevallen méér geregistreerd dan in 2018. Ook Den Haag (plus 185), Utrecht (plus 185), Arnhem (plus 150), Veenendaal (plus 120) en Sittard-Geleen (plus 105) hadden met forse stijgingen te maken. In 53 gemeenten bleef het aantal registraties in 2019 gelijk. Dit was ook het geval in een aantal grotere gemeenten, zoals Eindhoven, Maastricht en Gooise Meren.

Sterkste daling in Hengelo

In 127 gemeenten nam het aantal autovernielingen juist af. De sterkste daling was zichtbaar in Hengelo (min 110), gevolgd door Amsterdam (min 100) en Rotterdam (min 80). Deze gemeenten vormen de top drie sterkste dalers in 2019.

Meeste autovandalisme in Noord- en Zuid-Holland en Brabant

In Zuid-Holland (7855), Noord-Holland (5830) en Noord-Brabant (5350) werden afgelopen jaar (net als in 2018) de meeste gevallen van autovandalisme geregistreerd.

10 gemeenten goed voor kwart autovernielingen

De top 10 van gemeenten met de meeste gevallen van autovandalisme bestaat voornamelijk uit de grote steden. Maar liefst een kwart (25,7 procent) van de vernielingen vond plaats in deze gemeenten. Rotterdam is, net als in 2018, koploper in het aantal geregistreerde gevallen van autovernieling.

Top 10 gemeenten met meeste gevallen van autovandalisme

Rotterdam (1615 registraties, 80 minder dan in 2018) Amsterdam (1565 registraties, 100 minder dan in 2018) Den Haag (1445 registraties, 185 meer dan in 2018) Utrecht (970 registraties, 185 meer dan in 2018) Eindhoven (680 registraties, gelijk gebleven aan 2018) Tilburg (605 registraties, 25 minder dan in 2018) Arnhem (540 registraties, 150 meer dan in 2018) Groningen (510 registraties, 40 minder dan in 2018) Breda (485 registraties, 40 minder dan in 2018) Nijmegen (420 registraties, 30 meer dan in 2018)

Grootste kans op autovandalisme onder meer in Den Helder, Arnhem en Veenendaal

Het relatief grootste aantal gevallen van autovandalisme vond – met uitzondering van Arnhem – plaats in kleinere gemeenten. In Den Helder was het risico op autovandalisme – met 9 registraties per 1000 auto’s – het hoogst. Ook in Arnhem (8), Etten-Leur (8), Diemen (8), Veenendaal (8) en Zandvoort (8) werden relatief vaak auto’s vernield.

Wie betaalt de schade?

Als je een autoverzekering afsluit, kun je uit drie dekkingen kiezen: WA, beperkt casco en volledig casco (allrisk). Een WA-verzekering is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die schade vergoedt die jij met je auto bij een ander veroorzaakt. Met de beperkt cascodekking ben je verzekerd voor schade die je bij anderen veroorzaakt, maar ook voor een aantal schades aan je eigen voertuig. Met een allrisk – of volledig cascoverzekering ben je ook verzekerd voor schade aan je eigen auto. Alleen met een allrisk-pakket ben je ook verzekerd als je auto wordt vernield. Kijk bij Independer voor meer details over de volledig cascoverzekering.