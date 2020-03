De Range Rover Evoque Convertible is geen verkoopsucces. En dat was de Nissan Murano Crosscabriolet ook niet. Maar misschien gaat het met de Volkswagen T-Roc Cabrio beter lopen. De eerste exemplaren staan binnenkort al bij de Nederlandse dealers, voor een vanafprijs van 36.600 euro. Ter vergelijking: de gewone T-Roc is er al vanaf 30.245 euro.

Softtop in 10 seconden open



Voor 6000 euro meer krijg je dus twee deuren minder, maar wel een open dak. De softtop opent en sluit in 10 seconden: als de auto stilstaat, maar ook bij snelheden tot 30 km/h. Hij kan op afstand met de sleutel worden bediend. Voor de veiligheid heeft Volkswagen de T-Roc Cabrio voorzien van verborgen rolbeugels. Die schieten naar boven als er een ongeval dreigt.

Style of R-Line



De T-Roc Cabrio is te bestellen met een 115 pk sterke 1.0 TSI-motor of met een 150 pk sterke 1.5 TSI. Die laatste heeft standaard een zeventraps DSG; de 1.0 TSI is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Er zijn twee uitrustingsniveaus: Style en R-Line. De 1.5 TSI is er alleen als R-Line en kost 44.700 euro. De 1.0 TSI Style en R-Line zijn er voor respectievelijk 36.600 en 39.850 euro.