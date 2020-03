Morgan wil moderner design ... maar ook weer niet té modern

Het modellengamma van Morgan bestaat momenteel uit de 3-Wheeler (die teruggrijpt op de jaren 30) en de Plus Four en Plus Six (waarvan de geschiedenis teruggaat tot de jaren 40). Met de excentrieke Aero 8 haalde Morgan zijn designtaal naar het heden, wat resulteerde in een bijna komische auto.

Niet beperkt door nostalgie



"Ik denk dat de designtaal van Morgan heel flexibel is", zei Jonathan Wells tegen Autocar, "en dat we helemaal niet beperkt worden door de nostalgische invloeden in onze sportwagens." Als voorbeeld geeft hij de eerder genoemde Aero 8 en de EV3, de elektrische driewieler die Morgan helaas heeft afgeschoten."

Leveringsprogramma uitbreiden



"Ieder onderdeel van een Morgan moet een functie hebben", gaat Wells verder. "We willen niet een imitatie van een oude auto doen. Een Morgan moet authentiek zijn." Volgens Wells gaat Morgan zijn leveringsprogramma op korte termijn uitbreiden. Waarmee wilde hij nog niet zeggen. Want ook bij Morgan gooit het coronavirus roet in het eten. Deze week is de productie - die voor het grootste deel met de hand gaat - stilgelegd.