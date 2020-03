De e-Bulli: klassieke elektrische Volkswagen bus in volle glorie

Wie had ruim 60 jaar geleden gedacht dat de Volkswagen T1 zou uitgroeien tot een onbetaalbare klassieker? Voor een goed exemplaar betaal je vele tienduizenden euro's. Je kon erop wachten dat van de beroemde Volkswagen bus ook een elektrische versie zou verschijnen. Er zijn natuurlijk al diverse bedrijven die zich bezighouden met de ombouw van klassiekers tot EV. Maar deze e-Bulli van Volkswagen-partner e-Classics in Hannover is wel érg goed geslaagd. Net als de elektrische Volkswagen Kever, trouwens, die Volkswagen in september 2019 aan de wereld toonde.



Samba-bus als basis voor e-Bulli



Volkswagen heeft een Samba-bus uit 1966 als uitgangspunt genomen voor de elektrificatie en herdoopte hem tot e-Bulli. De elektrische Volkswagen T1 reed een halve eeuw rond in Los Angeles, maar nu is hij terug in Duitsland. Hoewel Volkswagen het originele model zo veel mogelijk in ere wilde houden, zijn tal van moderne features toegevoegd.



De knetterende, 44 pk sterke boxermotor maakte plaats voor een moderne elektromotor met geïntegreerde transmissie en een accupakket. Dat laatste is met 45 kWh niet heel groot. Als actieradius geeft Volkswagen dan ook een bescheiden 200 kilometer op. Maar maak jij dagelijks méér kilometers met je bejaarde busje?



Topsnelheid elektrische Volkswagen T1



De elektromotor van de e-Bulli heeft een vermogen van 83 pk. Het maximum koppel is ruimschoots verdubbeld en ging van 102 naar 212 Nm. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 130 km/h. Dat is niet heel snel, maar in vergelijking met de top van het origineel (105 km/h) is het hartstikke vlot. Bovendien haal je die 130 km/h relatief moeiteloos - dat was met die oude boxer wel anders ...

Moderne keuzehendel



De elektrokracht van de achterin geplaatste motor gaat via een eentraps automaat naar de achterwielen. De moderne keuzehendel voor de automaat bevindt in een console in de voorbank. En dus niet op het dashboard, zoals bij de Volkswagen ID.Buzz. Voorin kun je dus niet met zijn drietjes zitten in deze T1. Behalve de gebruikelijke rijstanden heeft de keuzehendel ook een B-modus. Daarmee kan de bestuurder kiezen in welke mate hij tijdens het loslaten van het gaspedaal wil afremmen om energie terug te winnen.

Snelladen e-Bulli in 40 minuten



Als de het accupakket zijn prik dreigt te verliezen, kun je het via de prachtig weggewerkte laadaansluiting weer opladen. Even de nummerplaat aan de achterkant omlaag klappen, en aan de snellader (tot 50 kW) 'pomp' je het batterijenpakket van de e-Bulli binnen 40 minuten weer voor 80 procent vol.



Volledig nieuw onderstel elektrische Volkswagen T1

Volkswagen beperkte zich niet tot het plaatsen van een elektrische aandrijflijn. Ook het onderstel werd geheel vernieuwd. Zo maken de voor- en achteras nu gebruik van een multilink-ophanging met instelbare schokdempers. Volkswagen belooft dan ook sterk verbeterde rijeigenschappen.



Voor de stuurinrichting is een nieuwe tandheugelconstructie toegepast. Geventileerde schijven rondom bezorgen de e-Bulli moderne stopkracht. Ook de verlichting levert een bijdrage aan een verhoogde veiligheid. Bij e-Classics vervingen ze de gloeiende kopspijkers van weleer door moderne led-lampen.

Aanpassingen interieur e-Bulli



In de dakconsole bevindt zich een tablet met allerlei functie. Je kunt er onder meer het canvas roldak mee open- en dichtschuiven. Laat je niet foppen door de radio in retro-look; DAB+, bluetooth en usb zijn allemaal aan boord. Leuk detail is het Bulli-symbool in de snelheidsmeter. De vloer is bekleed met chic hout, als bij een peperduur plezierjacht.

Wat kost ombouwen Volkswagen bus tot elektrische auto?



Heb je ook een mooie T1-bus die je tot EV wilt laten ombouwen? Dan hebben we goed en slecht nieuws. Het goede nieuws: dat kán. Het slechte nieuws: het kost minimaal 64.900 euro. Slik ... Daar zitten trouwens wel de nieuwe voor- en achteras bij in. Specialist eClassics levert ook ombouwkits aan gekwalificeerde partners. Niet alleen voor de T1 trouwens, maar eveneens voor de Volkswagen T2 en T3.