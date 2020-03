Zit je thuis? Dit zijn de beste racegames die je kunt spelen

Dirt Rally 2.0 (PS4, Xbox One, pc)



Dit is een gevaarlijke. Want voor je het weet gooi je je controller uit frustratie door de televisie. Dirt Rally 2.0 is hardcore met een hoofdletter H en bloed-onder-je-nagels-vandaan-halend moeilijk. Het zevende deel in de Dirt-serie (voorheen Colin McRae Rally) gaat voor realisme. En dat betekent dat de rallywagen op je scherm net zo stuurt als in het echt. Als je deze aankunt, kun je alles aan.

Assetto Corsa (PS4, Xbox One, pc)

Gran Turismo Sport en Project Cars realistisch? Ja, best wel, maar niet in zo’n hoge mate als Assetto Corsa. Het spel uit 2014 legt de lat hoog en blijft net onder hyperrealistische simracers als rFactor 2 en iRacing. Bijna een jaar geleden kwam ontwikkelaar Kunos Simulazioni met een vervolg, maar die game – Assetto Corsa Competizione – is nog niet uit de PlayStation en Xbox.



F1 2019 (PS4, Xbox One, pc)

Voorlopig hebben Formule 1-fans niets om zich mee te vermaken (afgezien van Drive to Survive 2 op Netflix). Dus is het misschien een goed idee om terug te gaan naar het vorige seizoen. F1 2019 is het nieuwste deel in de langlopende F1-serie en de twaalfde die is ontwikkelaar door Codemasters (van Colin McRae Rally- en Dirt Rally-faam).

Forza Horizon 4 (Xbox One, pc)

Dé reden om een Xbox One te kopen, want op de populairdere PlayStation 4 is Forza Horizon 4 niet te koop. Goed, er zijn serieuzere racespellen, maar weinig leukere. Forza Horizon 4 combineert het ‘realistische’ rijmodel uit Forza Motorsport 7 met een prachtige open wereld (Engeland in dit geval), waarin je naar hartenlust kunt boenderen. Of maar wat aan klooien.

Gran Turismo Sport (PS4)

Waarschijnlijk de bekendste van het stel (op Mario Kart na dan). De Gran Turismo-reeks begon al in 1997 op de eerste PlayStation en heeft een reeks pareltjes voortgebracht. Denk aan Gran Turismo 3: A-Spec (2001) en Gran Turismo 4 (2004). De nieuwste game in de reeks is anders: veel meer gefocust. Toen Gran Turismo Sport uitkwam, was hij wat karig, maar dat is met updates verholpen.

Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Zes jaar geleden al kwam Mario Kart 8 uit op de Nintendo Wii U, maar daar is op de nieuwere Switch niets van te zien. Het spel kreeg in 2017 een uitgebreide make-over en gaat onverstoorbaar door met zijn zegetocht. Want Nintendo blijft de oeroude formule – de allereerste Mario Kart-game verscheen in 1992 op de SNES – continu aanscherpen en fijnslijpen.



Project Cars 2 (PS4, Xbox One, pc)

De grote tegenstrever van Gran Turismo Sport. Project Cars 2 kent een bijzondere geschiedenis. Het spel is ontwikkeld met behulp van crowdfunding, net als zijn voorganger. Daarbij hebben de makers nauw samengewerkt met gamers op onder meer het gebied van contentcreatie, kwaliteitscontrole en marketing.