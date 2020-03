Definitief: Formule 1-race op Zandvoort uitgesteld wegens coronavirus

Vorige week stonden alle Formule 1-teams klaar in Melbourne voor de Grand Prix van Australië. Een teamlid van McLaren was gediagnosticeerd met het coronavirus en de wereldwijde uitbraak greep steeds sneller om zich heen. De organisatie van de Formule 1 aarzelde lang, maar besloot op het laatste moment toch de stekker uit de race te trekken. Kort daarna werd gemeld dat de races in Bahrein en Vietnam werden uitgesteld.

Ook Spanje en Monaco later



Het leek er heel even op dat de Grand Prix van Nederland de eerste race van het seizoen zou worden. Bronnen meldden echter al dat de race op het Circuit Zandvoort zou worden uitgesteld, alleen moesten de organisatoren van de wedstrijd tot vandaag wachten op antwoord. De Grand Prix van Nederland (3 mei) en ook die van Spanje (10 mei) en Monaco (24 mei) worden niet op de oorspronkelijke data verreden.

Kaartjes blijven geldig



De Formule 1-organisatie hoopt een aantal races in de zomerstop te kunnen inhalen, maar dat zal lastig worden. Wat de nieuwe datum wordt voor de Grand van Nederland is niet bekend. Voor nu is het enige dat Circuit Zandvoort kan melden dat de reeds verkochte kaarten gewoon geldig blijven. Hoe dan ook, zullen de Nederlandse raceliefhebbers en fans van Max Verstappen teleurgesteld zijn.



Le Mans naar september



Eerder vandaag kwam de 24 uur van Le Mans met een mededeling. Het legendarische motorsportevenement wordt niet langer in juni gehouden, maar wordt verschoven naar september. De Automobile Club de l'Ouest - die de 24 uur van Le Mans al sinds 1923 organiseert - is er vroeg bij en heeft ervoor gekozen om het zekere voor het onzekere te nemen.