De 24 uur van Le Mans wordt uitgesteld naar september

De 24 uur van Le Mans wordt sinds 1923 georganiseerd door de Automobile Club de l'Ouest en werd alleen van 1940 tot en met 1948 niet verreden. Het startveld dit jaar is danig uitgedund. In de LMP1-topklasse rijden nog maar drie teams, waarvan slechts één fabrieksteam: Toyota Gazoo Racing.

Audi en Porsche zijn weg



In 2018 en 2019 won Toyota de 24 uur van Le Mans; in de drie jaar daarvoor bleek Porsche dominant. Van 2000 tot en met 2014 was er eigenlijk geen klap meer aan de 24 uur van Le Mans, want Audi schreef de race liefst dertien keer (!) op zijn naam. In 2003 mocht Bentley winnen - de Speed 8 was gewoon een Audi R8 - en zes jaar later wist Peugeot heel even de Audi-hegemonie te doorbreken.



Volgend jaar supercarklasse

Voor volgend jaar zijn de reglementen van de 24 uur van Le Mans veranderd. De LMP1-klasse wordt vervangen door een supercarklasse. Dit omdat er de laatste jaren bijna geen LMP1-deelnemers meer zijn. Volgens de organisatoren zou een supercarklasse toegankelijker zijn voor fabrikanten: minder duur en met een grotere connectie met straatauto's.



Aston Martin trekt zich terug

Aston Martin zou deelnemen met de Valkyrie, maar het merk – dat in zwaar weer verkeerd – heeft zich teruggetrokken. Vooralsnog is alleen van Toyota, Peugeot en Scuderia Glickenhaus bekend dat ze een supersporter voorbereiden voor Le Mans.