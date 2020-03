Mazda RX-Vision GT3 doet Zoom-Zoom in Gran Turismo Sport

We schrijven ‘virtuele racer’ omdat de Mazda RX-Vision GT3 Concept alleen bestaat in de wereld van Gran Turismo Sport, het populaire racespel dat in 2017 uitkwam voor de PlayStation 4. Mazda is nu officieel partner van de FIA Certified Gran Turismo Championships, waarin de beste racers van over de hele wereld digitaal tegen elkaar uitkomen.



Vanaf 25 mei beschikbaar



De Mazda RX-Vision GT3 Concept is vanaf 25 mei beschikbaar in Gran Turismo Sport. Hij is gebaseerd op het studiemodel RX-Vision – dat Mazda in 2015 op de Tokyo Motor Show onthulde – en heeft een 570 pk sterke wankelmotor aan boord. De racewagen is 4,59 meter lang, liefst 2,07 meter breed en slechts 1,12 meter hoog. Volgens Mazda weegt hij zo’n 1250 kilogram.

Al dertig virtuele concept cars



Het Vision Gran Turismo-programma werd zeven jaar geleden in het leven geroepen om de vijftiende verjaardag van de Gran Turismo-raceserie te vieren. Inmiddels zijn er zo’n dertig virtuele concept cars verschenen, van ruim vijfentwintig fabrikanten. De eerste zeventien kwamen uit voor het PlayStation 3-spel Gran Turismo 6, beginnend met de Mercedes-AMG Vision Gran Turismo in 2013.