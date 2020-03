Europese autoproductie op zijn gat

Het verst van alle merken gaat Renault, dat nog geen einddatum voor de sluiting van zijn fabrieken heeft aangegeven. De leiding van de andere giganten, waaronder PSA Opel, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Toyota en Volkswagen gaat er vooralsnog vanuit dat ze de poorten ‘na enkele weken’ weer openen. Maar de vraag is of dat realistisch is.



VDL stampte lang door



Een van de weinige fabrieken die nog vrij lang bleef doorstampen, vonden we in ons eigen Zuid-Limburg, waar de drieduizend VDL-medewerkers nog tot vandaag Mini’s en BMW's in elkaar schroefden. Maar ook in Born is de productie inmiddels stilgelegd. Volvo zet de productie in Zweden gewoon voort, maar de Belgische fabriek in Gent sluit wel zijn deuren.



Audi-personeel legt werk neer



In de Belgische fabriek waar de Audi E-Tron normaliter van de band loopt, heeft het personeel uit eigen beweging het werk neergelegd. De meeste fabrieken van PSA Opel in Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland en Groot-Brittannië en Polen zijn vandaag of eerder deze week al dichtgegaan. Morgen stopt de productie in een tweede fabriek in het Verenigd Koninkrijk en ook een fabriek in Slowakijke gaat plat. Mercedes-Benz legt de productie de komende dagen stil. Toyota Japan draait nog, maar de Toyota-fabrieken in Frankrijk, Turkije, Polen, Tsjechië en Groot-Brittannië houden het binnenkort (tijdelijk) voor gezien.

Wanneer krijg ik mijn auto?



De fabrieksdirecties hebben in de meeste gevallen al overleg gepland met de betrokken werknemersorganisaties. Door de onduidelijke situatie is op dit moment nog absoluut niet te overzien wat de gevolgen zijn voor de honderdduizenden medewerkers. Maar ook de consument tast in het duister. Wie onlangs een nieuwe auto heeft besteld zal zich wel afvragen: "Wanneer krijg ik mijn auto?" Maar niemand die daar op dit moment een zinnig antwoord op kan geven. Helaas is er maar één ding dat wél zeker is: ook voor de auto-industrie wordt 2020 een rampjaar.