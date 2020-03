Tesla Model Y wordt nu al uitgeleverd! Maanden eerder dan gepland

Ondanks de uitbraak van het coronavirus blijft de Tesla-fabriek in Fremont gewoon open. De staat Californië heeft de productiefaciliteit aangeduid als een ‘essential business’. In eerste instantie was overigens gepland dat de eerste Model Y’s pas eind 2020 van de band zouden rollen. Maar dat is in stapjes naar voren gehaald. In China begint de Model Y-productie als het goed is begin 2021.

Gebaseerd op de Model 3



De Tesla Model Y is gebaseerd op de Model 3. Hij staat op hetzelfde platform en deelt driekwart van zijn onderdelen met zijn broertje. Hij is in Nederland te bestellen als Long Range of Performance. Op termijn komt daar de Standard Range bij. Qua formaat kun je de Model Y vergelijken met een BMW X3 of Mercedes-Benz GLC.



Vanaf 64.000 euro



Bij ons is de Tesla Model Y Long Range er vanaf 64.000 euro. Dan heeft hij een actieradius van 505 kilometer en gaat hij in 5,1 seconden naar 100 km/h. De Performance kost precies 6000 euro meer. Daarvoor lever je slechts 25 kilometer aan bereik in (480 kilometer), maar ben je wel 1,4 seconden sneller naar 100 km/h (3,7 seconden).

Op naar de Cybertruck



Productieproblemen zoals met de Model 3 zullen waarschijnlijk niet voorkomen. Tesla is door schade en schande wijs geworden en heeft de fabricage nu redelijk goed in de smiezen (kwaliteitsissues zijn er echter nog steeds). Tesla heeft nu nog drie modellen in de pijplijn zitten: de bizarre Cybertruck, de nieuwe Roadster (waar we al heel lang niks meer van hebben gehoord) en de Semi-vrachtwagen.