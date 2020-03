Niks te doen? Bied online mee met de RM Sotheby's Palm Beach-veiling

RM Sotheby’s zou een veiling houden op de Palm Beach International Raceway in Florida, maar door de uitbraak van het coronavirus is dat natuurlijk niet meer mogelijk. Gelukkig heeft RM Sotheby’s in 2019 een online-applicatie geïntroduceerd, waardoor het bieden via het internet gewoon door kan gaan. The Palm Beach Auction gaat dus door. En oh, wat is er veel lekker te koop. Hieronder een paar van de hoogtepunten.

Jaguar XK120 by American Junior (1955)

Om te beginnen met iets voor de kleinere beurs. Voor naar schatting 7000 tot 9000 dollar mag je deze kinder-Jag meenemen. Hij wordt aangedreven door een elektromotor en heeft zowaar echt werkende koplampen.

Batmobile Replica (2011)

Zoals je vorige week kon lezen, stapt Batman in zijn nieuwste film in een muscle car. In de jaren zestig was dit de auto van de ‘Caped Crusader’. Deze replica uit 2011 – geschatte prijs: 100.000 - 150.000 dollar – is er één van 27. Hij staat op een Lincoln-chassis en wordt aangedreven door een 5,7-liter V8.

Lamborghini LM002 (1992)

De Rambo-Lambo. Bedoeld voor het leger, maar gekocht door steenrijke oliesjeiks om mee door de woestijn te scheuren. En scheuren kon de LM002. Met zijn V12 uit de Lamborghini Countach zat hij in 7,7 tellen op 100 km/h. Dit exemplaar moet ruim 300.000 dollar opleveren.







Mercedes-Benz 560 SEC AMG (1990)

Zo enorm fout dat het weer goed is. Dit is gewoon een standaard 560 SEC, maar dan met een AMG-bodykit. Hier kon je je jarenlang niet in vertonen, maar nu wel weer. En dat is aan de prijs te zien: RM verwacht dat de SEC (wat een mooie auto is het eigenlijk) tussen de 60.000 en 80.000 dollar oplevert.

Packard Patrician Pickup Custom (1956)

Wij hebben weinig met pick-ups, maar dit is toch wonderschoon! Deze Packard Patrician begon zijn leven als een vierdeurs sedan en werd pas veel later door een carrosseriebouwer omgebouwd tot pick-up. De enige Packard met laadbak mag voor zo’n 62.000 – 70.000 dollar weg.

Plymouth Barracuda Drag Car (1966) en Dodge C-500 Hauler (1965)

Niet dat er in Nederland veel te dragracen valt, maar deze Amerikaanse combinatie is alleen al gaaf om naar te kijken. De Plymouth Barracuda en Dodge C-500 Hauler worden samen verkocht en gaan naar verwachting tussen de 75.000 en 100.000 dollar opleveren.