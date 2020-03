Waarom een Canadese miljardair nu nóg meer geld in Aston Martin stopt?

Stroll en zijn investeringspartners kochten in januari voor 182 miljoen pond (200 miljoen euro) aan aandelen Aston Martin. Daarbij kwamen ze overeen om 318 miljoen pond (350 miljoen euro) in het bedrijf te steken.



Belang uitgebreid

In januari schommelde de koers van Aston Martin nog rond de 4 pond per aandeel. Inmiddels is dat gedaald naar meer dan 2 pond per aandeel. Daarom breidt Stroll zijn belang uit naar 25 procent. De nieuwe overeenkomst is in totaal 536 miljoen pond waard (590 miljoen euro).

Wereldwijde uitbraak

Aston Martin heeft last van de onzekerheid rondom de Brexit en de tegenvallende vraag naar de nieuwe Vantage. Daar komt nu natuurlijk de wereldwijde uitbraak van het coronavirus bij, die problemen geeft in onder meer de aanlevering van onderdelen en de productie.

Racing Point Formule 1

Lawrence Stroll verdiende zijn geld met investeringen in dure kledingmerken, zoals Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Michael Kors. Hij is eigenaar van het Racing Point Formule 1-team - waarvoor zijn zoon Lance als coureur uitkomt - en heeft een grote verzameling klassieke Ferrari's.