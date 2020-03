Adventum Coupé: Nederlander blaast Range Rover SV Coupé nieuw leven in

De Adventum Coupé is gebaseerd op de Range Rover Supercharged, wat betekent dat hij een 525 pk sterke 5,0-liter V8 compressormotor aan boord heeft. Volgens Van Roij zijn alleen de motorkap, de kofferklep en de spatborden uitwisselbaar met een reguliere Range Rover. De andere panelen zijn met de hand geklopt uit aluminium. Het luchtrooster achter de voorwielen komt op de Adventum niet terug.

Hout op de vloer

Het eerste exemplaar van de Adventum Coupé is gespoten in Artic White en afgewerkt met een rood leren interieur. Op de tweede zitrij is geen bank gemonteerd, maar twee losse stoelen, die uiteraard elektrisch te bedienen zijn. Bijzonder is de vloer van de cabine. Die is in z’n geheel bedekt met hout, ook in de kofferbak. De portieren van de Adventum Coupé hebben twee deurklinken, één voor de personen voorin en één voor de achterpassagiers.

Prijs vanaf 270.000 euro

Van Roij laat weten dat de bouw van een Adventum Coupé minstens zes maanden duurt, afhankelijk van de wensen en specificaties. Wil je er eentje hebben, dan betaal je voor de Supercharged-variant minimaal 270.000 euro. Van Roij Design tekende eerder voor de Tesla Model S Shooting Brake – die in mei 2018 werd onthuld – en werkt momenteel aan een moderne Ferrari 250 GT SWB Breadvan op basis van een 550 Maranello.