'Formule 1-race op Zandvoort wordt zo goed als zeker uitgesteld'

Website GPToday schrijft op basis van bronnen binnen de Zandvoort-organisatie dat de Grand Prix van Nederland wordt uitgesteld. De organisatie komt later met een verklaring. FOM schrijft in zijn bericht alleen over de Grand Prix van Bahrein en Vietnam. Wel staat er dat het kampioenschap "eind mei in Europa gaat beginnen". De Grand Prix van Nederland zou op 3 mei worden gehouden. Verder is het onzeker of de Grand Prix van Spanje (10 mei) wordt verreden.



Mogelijk eind juni pas



Op Twitter schrijft de Formule 1-organisatie dat de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Als de uitbraak nog veel sneller groeit, kan het kampioenschap ook pas eind juni beginnen, zoals Red Bull-adviseur Helmut Marko vanmorgen al zei. De Formule 1 hoopt dit jaar tijdens de zomerstop de uitgestelde races in te halen.