Het Nederlandse wagenpark wordt grijzer, waarom kiezen we geen kleur?

Datagraver.com gebruikt de openbare gegevens van de RDW om ieder jaar een kleurenoverzicht te maken. De nieuwste editie is net uit en spreekt niet echt tot de verbeelding. Het wagenpark is weer kleurlozer geworden. Interessant om te zien is dat die ontwikkeling pas eind jaren negentig inzette. Daarvoor bleef het aantal grijze, witte en zwarte auto’s redelijk gelijk.

Oranje en bruin in de seventies



Leuk aan deze grafiek is ook dat je trends kunt zien. Oranje, bruin en geel spelen eigenlijk altijd een marginale rol, maar kwamen in de jaren zeventig ineens opzetten. Begin jaren negentig waren we er klaar mee. Opvallend is ook dat rood decennialang gewild is geweest, maar sinds 2000 niet meer. Zijn we minder avontuurlijk geworden, of bieden merken gewoon geen lekkere kleuren meer aan?

Groen was ooit zo populair



Het zou ook kunnen dat steeds meer auto’s zakelijk worden gereden en dat daarom het kleurenpalet zo is vergrijsd. Een rode, groene of gele auto is kennelijk niet representatief genoeg, of zoiets. Groen heeft wat dat betreft een dramatische ontwikkeling doorgemaakt. In de jaren vijftig was nog zo’n 30 procent van het wagenpark groen, nu is dat hooguit 4 procent.