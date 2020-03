Volkswagen stelt gerust: “ID.3 1st wordt geleverd in zomer 2020”

Wij zien je denken: de planning van de Volkswagen ID.3 1st is onveranderd, dus het nieuws is dat er geen nieuws is. Ja en nee. Volkswagen was al van plan om de ID.3 1st te leveren in de zomer van 2020, maar er waren meerdere hints dat dit niet zou lukken.

Binnenkort eindelijk configureren en bestellen



Rode vlag: om te beginnen hebben reserveringshouders van de Volkswagen ID.3 1st hun auto nog niet kunnen configureren en bestellen. Terwijl dat in december 2019 zou gebeuren, volgens de oude planning. Volgens de laatste berichten gaat dit ‘binnenkort’ alsnog gebeuren – op tijd voor levering in de zomer.

Volkswagen ID.3 software problemen

Grote problemen met de software van de auto, zouden roet in het eten hebben gegooid. Terwijl de Volkswagen ID.3 geproduceerd wordt met incomplete software, werkt de automaker aan een omvangrijke update.

Naar het schijnt, moeten 20.000 ID.3-modellen met de hand worden geüpdatet. Waarom gebeurt dat niet ‘door de lucht’ zoals bij Tesla? Daarvoor moet de auto over een draadloze internetverbinding beschikken en die functie komt nog. Nu we toch met geruchten strooien: in mei gaat de ID.4 met 4G-verbinding in productie.