Hoe wapent Fiat zijn Italiaanse autofabrieken tegen het coronavirus?

De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, worden geïmplementeerd op vier locaties: Atessa, Cassino, Melfi en Pomigliano d'Arco. Alle vier de fabrieken liggen trouwens in de zuidelijke helft van het land. Gisteren werd het werk in Pomigliano d'Arco stilgelegd, vandaag volgt een productiestop in Atessa.

Fiats maatregelen tegen het coronavirus

In de aankomende dagen wordt de productielijn zo aangepast dat de medewerkers meer ruimte krijgen. Doordat ze minder dicht op elkaar werken, is de kans op verspreiding van het coronavirus kleiner. Ook gaat Fiat de werkplekken en pauzeruimtes grondig desinfecteren. De stoelen in de kantine en de kantoren waren al verder uit elkaar geplaatst.

Wanneer alles volgens plan verloopt, komt de productie maandag weer op gang.