Eerst even over de afmetingen en de techniek. De Volkswagen e-Up, de Renault Twingo ZE en de Fiat 500e zijn allemaal ongeveer 3,60 meter lang. De Renault Twingo heeft zijn elektromotor onder de kofferruimte en heeft achterwielaandrijving. Bij de andere twee zit de elektromotor tussen de aangedreven voorwielen.

Er is één groot verschil: het nieuwe onderstel van de Fiat 500e is niet geschikt voor benzine- of dieselmotoren. De Twingo en de Up zijn wél te koop met een benzinemotor. De Fiat 500e is dankzij het nieuwe platform en de grotere afmetingen wel een stuk ruimer dan zijn voorganger. Hij heeft nog altijd maar drie portieren, de Twingo EV en de elektrische Up hebben vijf deuren.



Fiat 500e actieradius is groot: 320 kilometer



De elektrische Volkswagen e-Up is als enige van de drie nu al te koop. Zijn elektromotor heeft een vermogen van 83 pk en een koppel van 212 newtonmeter. De accu van 36,8 kWh zorgt voor een rijbereik van 180 tot 260 kilometer. De Renault Twingo ZE moet het doen met 82 pk en 160 Nm. Hij heeft bovendien een kleine accu, met een capaciteit van maar 21 kWh. Renault meldt dat de actieradius 180 kilometer is. Dat is nogal weinig. De Fiat 500e doet dat veel beter, met een actieradius van 320 kilometer. De 42 kWh-accu is niet alleen het grootst, de elektromotor van de Fiat is bovendien het krachtigst. Hij levert 118 pk.



Elektrische auto opladen



Er zijn grote verschillen in oplaadtechnologie. De Fiat 500e is wederom de grote winnaar. Hij kan snelladen met een maximum vermogen van 85 kW. Dat betekent dat je na 5 minuten 'tanken' 50 kilometer ver komt. Heb je meer tijd, dan is de lege accu na 35 minuten opgeladen tot 80 procent.

Fiat levert bij de speciale La Prima-editie standaard een wallbox voor bij je thuis, de accu is dan in 6 uur tijd opgeladen. Bij Renault en Volkswagen moet je bijbetalen voor een wallbox. De Renault Twingo ZE kan maximaal 22 kW aan. De Twingo ZE snelladen (bijvoorbeeld bij Fastned) kan wel, maar het haalt weinig uit. Na een halfuur laden kun je maar 80 kilometer elektrisch rijden. Bij de Volkswagen e-Up duurt het een uur om de batterij op te laden van 0 naar 80 procent. Dat gaat met 40 kW.





Prijs Fiat 500e, e-Up en Twingo ZE



Hamvraag is: wat is de prijs van een elektrische stadsauto? De Volkswagen e-Up kost 23.475 euro, de Fiat 500e is veel duurder. De elektrische Fiat 500e Cabriolet kost 38.900 euro. Maar dan krijg je én een cabriolet, én een speciale La Prima-uitvoering met heel veel opties. Later komen ook goedkopere versies van de Fiat 500e. Voor de Renault Twingo ZE is de prijs niet bekend, maar die zal weinig verschillen van de Volkswagen e-Up.

Alle drie profiteren van 4000 euro aanschafsubsidie op een elektrische auto. IJs en coronavirus dienende, staat de Fiat 500e in oktober 2020 bij de dealer. De Renault Twingo komt ook in 2020 naar Nederland, maar het exacte moment is niet bekend. En de Volkswagen e-Up? Die is al te koop.