Ook Gemballa komt met een opgehoogde Porsche 911

Althans, niet nu, maar over ongeveer twee jaar. Tegen die tijd krijgt de Gemballa Avalanche 4x4 gezelschap van de Tornado 4x4, die op de Porsche Cayenne is gebaseerd. Sowieso heeft Gemballa grote plannen. Er moet een eigen supercar komen, met de motor in het midden, een vermogen van meer dan 800 pk en een 0-200 km/h-tijd van 6,5 seconden.

Gemballa MIG-U1

Gemballa werd in 1981 opgericht door Uwe Gemballa. In eerste instantie leverde het bedrijf vooral aftermarketonderdelen voor Porsches, maar later begon het ook ‘eigen’ auto’s te bouwen, zoals de Gemballa MIG-U1 (gebaseerd op de Ferrari Enzo) en de Mirage GT (op basis van de Porsche Carrera GT).

Moord op Uwe Gemballa

In februari 2010 verdween Uwe Gemballa in Zuid-Afrika. Acht maanden later werd hij teruggevonden nabij Pretoria. Gemballa was vermoord. Zijn bedrijf stond er slecht voor en ging drie maanden na zijn vermissing failliet. Gemballa had contacten met een beruchte Tsjechische crimineel, die zwart geld in Gemballa-auto’s naar Zuid-Afrika smokkelde. Waarschijnlijk is er in die deal iets misgegaan.