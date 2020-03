Ook New York Auto Show wordt uitgesteld om coronavirus

De show zou begin april van start gaan, maar wordt nu uitgesteld naar eind augustus. “We nemen deze stap om onze bezoekers en standhouders te beschermen tegen het coronavirus”, aldus de organisator van de New York Auto Show. “Honderdtwintig jaar lang hebben we vastgehouden aan het motto ‘the show must go on’, dus de beslissing om het evenement uit te stellen was moeilijk. Maar we moeten toch aan de gezondheid van de betrokkenen denken.”

Ford Bronco

De grote ster van de New York Auto Show moest de nieuwe Ford Bronco worden. Gisteren lekten de eerste foto’s van de grote suv uit. Hij heeft een duidelijk retromodern uiterlijk meegekregen en grijpt terug op de eerste generatie uit het einde van de jaren zestig. Hoe Ford de lancering van de Bronco nu gaat aanpakken, is niet bekend. Mogelijk komt er gewoon een los evenement, dat gelivestreamd gaat worden.