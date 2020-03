Gelekt: Dit zijn de Ford Bronco en Bronco Sport

In Europa kennen we de suv niet, dus doet de Amerikaanse opwinding wat overdreven aan. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan heeft de Ford Bronco echter een legendarische status. Hij werd van 1965 tot 1996 gebouwd in vijf generaties en werd op een bizarre wijze beroemd. In 1994 zagen tientallen miljoenen televisiekijkers hoe O.J. Simpson in een witte Bronco aan de politie probeerde te ontsnappen. Hij werd ervan verdacht zijn vrouw en haar vriend te hebben vermoord.

Gebaseerd op Ford Ranger

De nieuwe Bronco – de witte auto – heeft veel weg van de eerste generatie. Ford heeft hem duidelijk een retromodern uiterlijk meegegeven: met ronde led-koplampen, een Bronco-typeaanduiding in de grille en een soft- of hardtop (dat is op deze spionagefoto’s moeilijk te zien). De grote Bronco krijgt gezelschap van de Bronco Sport, die is gebaseerd op de techniek van de Ford Ranger. Beide modellen worden in maart onthuld en komen later dit jaar op de Amerikaanse markt.