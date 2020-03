De Volkswagen Arteon Shooting Brake heeft hangbillen

Het is de enorme overhang achter die meteen in het oog springt. Samen met de aflopende daklijn en de schuine achterruit zorgt die ervoor dat de Arteon Shooting Brake wat lomp oogt. Alsof de Duitser met een luier in zijn broek rondrijdt. Maar goed, op deze foto’s wordt de carrosserie deels nog aan het oog onttrokken door camouflage. Misschien oogt de auto in werkelijkheid beter.

Heel bescheiden facelift

De Arteon krijgt binnenkort een facelift. Tegelijkertijd wordt deze Shooting Brake geïntroduceerd. Verwacht overigens niet te veel van de mid-life update: het ziet ernaar uit dat alleen de grille en de voorbumper heel iets gewijzigd zijn. In Nederland is de Arteon alleen leverbaar met een 2.0 TSI- of 2.0 TDI-motor. Allebei leveren ze 190 pk.