Prijs je rijk: dit is wat de vernieuwde Citroën C3 gaat kosten

Zestien pagina's telt de prijslijst van de vernieuwde Citroën C3. Die bladzijden staan heus niet allemaal vol met extra's en opties, maar dat er volop mogelijkheden zijn om het facelift model aan te kleden, verklapten we je al eerder. De verbeterde C3 verschijnt in juni bij de dealer, maar alle prijzen zijn inmiddels al bekend gemaakt.

Een klein beetje duurder

De facelift brengt gelukkig geen enorme prijsstijging met zich mee. De Citroën C3 is maar een klein beetje duurder geworden. Instappen kan vanaf 17.900 euro, in de C3 PureTech 83 Life. Dat is 500 euro meer dan voorheen. Wil je wel wat meer vermogen dan 83 pk, dan is er de C4 PureTech 100 met - inderdaad - een 100 pk sterke driecilinder turbomotor. Prijs: vanaf 21.400 euro (+ 900 euro). Notoire kilometervreters die een dieselmotor veel fijner vinden of dusdanig veel achter het stuur zitten dat de C3 BlueHDi 100 met (eveneens) 100 pk financieel het interessants is, stappen in vanaf 21.800 euro (100 euro meer dan voorheen). Beide motorvarianten met 100 pk worden standaard geleverd in de Feel-uitvoering.

Veel voor de veiligheid

Naast de Life en de Feel zijn er nog twee uitrustingsniveau: de C-Series en de Shine. Daarop zitten naast alle (vanaf de Feel) standaard veiligheidsvoorzieningen - als een actieve noodremhulp, grootlichtassistent en vermoeidheidsherkenning - ook nog aantrekkelijke opties als lichtmetalen velgen, automatische airco, Apple CarPlay en parkeersensoren achter.

Waslijst aan opties en extra's

En dan is er nog een hele waslijst aan opties en accessoires die je extra op de Citroën C3 kunt bestellen. Een greep uit de prijslijst: allerlei sierlijstjes en stickertjes, speciale bekleding (afhankelijk van uitrusting), een contrastkleur voor het dak (200 euro), extra comfortabel zittende Advanced Comfort Seat (300 euro op Feel, standaard op Shine), stoelverwarming (300 euro), navigatie (750 euro), kunstleren bekleding (450 euro op Feel, standaard op Shine), een dashcam met fototoestel (300 euro voor de Shine). Volop keuze! Gelukkig heb je nog een paar maanden de tijd om je ideale C3 samen te stellen