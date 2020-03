Klassiekerbeurs Techno Classica in Essen uitgesteld om coronavirus

Het coronavirus maakt nogal wat slachtoffers op autogebied. De Autosalon van Genève is afgeblazen, de Formule 1-race in Bahrein wordt zonder publiek verreden en nu is ook Techno Classica in Essen aan de beurt. De grootste klassiekerbeurs ter wereld zou van 25 tot en met 29 maart worden gehouden, maar is uitgesteld.