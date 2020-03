Robert Pattinson in The Batman heeft muscle car als Batmobile

De auto lijkt niet gebaseerd te zijn op een bestaande Amerikaanse sportwagen, maar heeft duidelijk trekjes van onder meer de Dodge Charger en Ford Mustang. De foto’s die regisseur Matt Reeves op internet zette, zijn te vaag om het aantal cilinders te tellen, maar het is duidelijk dat er een joekel van een motorblok achterin de Batmobile ligt (V8? V10?). Geen elektro-aandrijving voor de gevleugelde wreker dus.



Eerste jaren van Batman



Er is vooralsnog weinig bekend over de nieuwe Batman-film. Wat we alleen weten, is dat het verhaal teruggaat naar de eerste jaren van Batman, die nu gespeeld wordt door Robert Pattinson, bekend van de Twilight-sage en meer recent The Lighthouse. Andere sterren in de film zijn Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis, Peter Sarsgaard en John Turturro.



Batmobiles in het verleden



De nieuwe Batmobile staat in schril contrast met de Tumbler uit Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) en The Dark Knight Rises (2012) en het futuristische gevaarte uit Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). In Batman (1989) en Batman Returns (1992) koos regisseur Tim Burton voor een gotische creatie met een enorme straalmotor in de neus.

Lincoln Futura-concept car



Die Batmobile werd voor Batman Forever (1995) en Batman & Robin (1997) danig gemoderniseerd. De films werden geregisseerd door Joel Schumacher en worden gezien als de slechtste twee in de moderne Batman-geschiedenis. Voor de campy televisieserie uit de jaren zestig werd een Lincoln Futura-concept car als Batmobile gebruikt.



Batmobile 1966





Batmobile 1989





Batmobile 1995

Batmobile 2005

Batmobile 2016