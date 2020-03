Alfa Romeo is heel erg slecht in photoshoppen

Biep, boop, boop! Even in de tijdmachine terug naar 2015, toen Alfa Romeo de Giulia Quadrifoglio presenteerde. De 510 pk sterke sportsedan moest een echte BMW M3-killer worden, maar dat is in ieder geval wat verkoopcijfers betreft niet gelukt. Om ons lekker te maken, stuurde Alfa Romeo de Giulia Q naar het circuit, waar een testpiloot wat vette drifts neerlegde, zoals je op deze foto kunt zien. Kont naar buiten, tegensturen en roken maar!





Gran Turismo Alleggerita

En nu voorwaarts naar afgelopen week. Op de Autosalon van Genève – of eigenlijk niet, want die werd vanwege het coronavirus afgelast – onthulde Alfa Romeo de Giulia GTA en GTAm. De aloude typeaanduiding staat voor ‘Gran Turismo Alleggerita’, waarbij dat laatste woord ‘lichter gemaakt’ betekent. Alfa Romeo bouwt slechts driehonderd exemplaren van de GTA en GTAm, die 30 pk sterker zijn dan de Giulia Q en 100 kilo lichter.

Screenshot uit oude PS2-game?

Om de autopers van beeldmateriaal te kunnen voorzien, schoot de Italiaanse fabrikant wat fraaie beelden van de Giulia GTA en GTAm. Maar vreemd genoeg zat er één foto bij die compleet uit de toon viel bij de rest. Het lijkt een screenshot uit een oude PlayStation 2-racegame, met korrelige graphics en een gebleekt kleurenpalet. Maar nee, het is een amateuristische shop op basis van het oude Giulia Q-beeld. Kom op, Alfa! Zo wordt het natuurlijk nooit wat met jullie …