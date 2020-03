Maserati geeft ons allemaal de middelvinger

Grapje natuurlijk. Maserati bedoelt met deze foto’s iets heel anders. Het prototype van de MC20 is aan zijn testfase begonnen en wordt naar allerlei iconische Italiaanse plekken gesleept. Hier is de sportwagen gefotografeerd voor het beeld L.O.V.E. in Milaan. Volgens Maserati staat de sculptuur voor de Italiaanse durf in de moderne kunstwereld.

Maserati Corse 2020

En durf kun je ook Maserati niet ontzeggen. De MC20 – de naam staat voor Maserati Corse 2020 – wordt volledig elektrisch en zal later dit jaar worden onthuld. Er is nog weinig bekend over het model, al gaan we ervan uit dat hij vierwielaangedreven wordt en een vermogen van meer dan 600 pk heeft.



Miljardeninvestering

Dit jaar krijgt Maserati zo’n 1,6 miljard euro van moederbedrijf Fiat Chrysler. De helft daarvan gaat naar het moderniseren van de fabriek in Turijn, die geschikt gemaakt moet worden voor de productie van elektrische auto’s. De andere 800 miljoen euro wordt besteed aan een nieuwe assemblagelijn, waar in 2021 een nieuwe suv vanaf komt rollen. Het model wordt onder de Levante gepositioneerd.

Hybrideversie van Ghibli

Maserati gaat bovendien sterk inzetten op elektrificatie. Dit jaar al wordt een hybrideversie van de Ghibli gepresenteerd. Op termijn volgen ook de Quattroporte en Levante Hybrid. De volgende generatie GranTurismo en GranCabrio krijgen eveneens een stekker en maken hun opwachting in 2021. Ze zullen er ook gewoon met brandstofmotor zijn.