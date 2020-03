BMW heeft nieuw logo en zet nu eindelijk de klant centraal

Volgens BMW is het nieuwe logo alleen bedoeld voor online- en offlinegebruik, maar toch zagen we ‘de propeller’ al op een auto: de BMW Concept i4, die begin deze week werd onthuld. Wat is er veranderd? Nou, het logo is ‘platter’ gemaakt, wat betekent dat het 3d-effect is weggehaald. Daarbij is de zwarte rand om het wit met blauwe embleem verdwenen. Dat lijkt ons in bepaalde gevallen lastig voor de leesbaarheid, maar daar heeft BMW ongetwijfeld aan gedacht.

Het logo symboliseert kennelijk van alles

En over zo’n verandering moet iets worden gezegd in een persbericht, dus zijn de paarse broeken aan het werk gezet. Met voorspelbare gevolgen. “BMW wordt een relatiemerk. We willen de nieuwe, transparante versie van het logo gebruiken om klanten uit te nodigen om onderdeel te worden van de wereld van BMW. […] Het logo symboliseert het belang van het merk voor mobiliteit en rijplezier in de toekomst.” BMW had ook kunnen zeggen: 'We wilden het beeldmerk moderniseren.' Punt.

Geen vliegtuigpropeller

Om even een fabel recht te zetten, trouwens: het BMW-logo is geen vliegtuigpropeller. BMW komt voort uit het bedrijf Rapp Motorenwerke, dat al een rond embleem met een zwarte rand eromheen had. De twee witte en twee blauwe vlakken komen van het wapen van de Duitse deelstaat Beieren, maar dan in een omgekeerde volgorde. Waarom? Omdat de Duitse wet in 1917 niet toestond dat staatswapens in merklogo’s werden gebruikt.