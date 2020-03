Voor de prijs van een Toyota GR Yaris kun je twee Mazda's MX-5 kopen

In 2018 schrokken we ons een hoedje. De toen nieuwe Toyota Yaris GRMN werd in de markt gezet voor 46.000 euro. Een belachelijk bedrag voor een b-segment hatchback. En nu maakt de GR Yaris het nog bonter. Niet dat we de prijsstelling niet begrijpen, overigens. De GR Yaris heeft onderhuids weinig te maken met het standaardmodel.

Minimaal 25.000 exemplaren

Hij dient als homologatiemodel voor de Yaris WRC. Volgens Toyota moeten er minimaal 25.000 exemplaren van de GR Yaris worden geproduceerd om met de Yaris WRC mee te mogen doen aan het Wereldkampioenschap Rally. En dat lijkt ons, gezien de exorbitante prijs nog een hele uitdaging. Er komen dan ook slechts een paar naar Nederland (hij is online reeds te reserveren).

Exotische machine

De GR Yaris is een exotische machine. Hij staat op een nieuw platform, dat het mogelijk maakt om achter een onafhankelijke wielophanging met dubbele draagarmen te monteren (de gewone Yaris heeft een torsieas). Meteen opvallend is ook zijn koets: de GR Yaris is een driedeurs in plaats van een vijfdeurs. Bovendien heeft hij een 9,1 centimeter lagere daklijn en een veel grotere spoorbreedte.

Verrassend grote driecilinder

En daarbij houdt het niet op. Voorin de GR Yaris ligt een verrassend groot driecilinderblok, dat ver naar achteren is geplaats voor een zo goed mogelijke gewichtsverdeling. De 1,6-liter turbomotor is compleet nieuw en levert 261 pk en 360 Nm. Wie snel genoeg door de handgeschakelde zesbak roert, zit in 5,2 seconden op 100 km/h. De topsnelheid van de GR Yaris is 230 km/h.

Vierwielaandrijving

Toyota heeft het gewicht zo laag mogelijk proberen te houden door de carrosserie uit aluminium en koolstofvezel op te trekken. Het resultaat is dat de GR Yaris 1280 kilo weegt. Zijn vierwielaandrijving stuurt normaal gesproken 60 procent van de aandrijfkrachten naar voren en 40 procent naar achteren. In de Sport-stand verandert dat naar 30/70 en in Track naar 50/50.