De Bugatti Chiron Pur Sport wil heel graag een rijdersauto zijn

Aan de monumentale 8,0-liter W16 met vier turbo’s is natuurlijk niet gesleuteld. Dus wordt er nog steeds 1500 pk en 1600 Nm losgelaten op het nietsvermoedende asfalt. Wel hebben de ingenieurs de toerenbegrenzer iets hoger gelegd: van 6700 naar 6900 tpm. Volgens Bugatti is bovendien de versnellingsbak nu anders gespatieerd, waardoor de Chiron nog sneller naar 100 km/h gaat. De fabrikant geeft geen cijfer op, maar de ‘standaard’ Chiron doet er 2,4 seconden over.

Veel lagere topsnelheid

Voor verbeterde rijeigenschappen is er wat gewicht geschrapt: de Pur Sport is 19 kilo lichter, vooral dankzij zijn wielen, waarvan meer dan 10 kilo is geschaafd. De voorvering is 65 procent harder, aldus Bugatti, en de achtervering 33 procent steviger. Daarbij zijn de adaptieve dempers van de Chiron een stuk minde comfortabel afgesteld dan voorheen. De enorme vaste achterspoiler zorgt voor veel meer downforce, maar ook voor een significant lagere topsnelheid: 350 in plaats van 420 km/h.

Vanafprijs van 3,2 miljoen

Bugatti bouwt niet meer dan zestig exemplaren van de Chiron Pur Sport, waarvoor een vanafprijs rondzingt van 3,2 miljoen euro rond, exclusief belastingen. Leuk dus dat de hypersporter beter is afgestemd op het circuit, maar er is natuurlijk geen exemplaar dat ooit ook maar in de buurt van een racebaan gaat komen. De zestien Pur Sports verdwijnen straks gewoon in geairconditionede garages. Om nooit weer naar buiten te komen.

Zoveel Chirons ...

Bugatti is lekker bezig met de Chiron. In 2018 onthulde het Frans-Duitse merk de Chiron Sport, een jaar later volgde de 110 Ans en in 2021 is het de buurt aan de Chiron Super Sport 300+. Dan zijn er ook nog de Divo, de Centodieci (een ode aan de EB110) en de one-off La Voiture Noire (die doet denken aan de klassieke Bugatti Atlantic).