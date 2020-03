Elektrische auto kopen? Hier met die 4000 euro subsidie!

Voor een nieuwe elektrische auto gaat vanaf 1 juli 2020 een aanschafsubsidie van 4000 euro gelden. Wie een tweedehands elektrische auto koopt, kan van de overheid 2000 euro krijgen. De subsidie loopt tot 2025. Op naar de Porsche-dealer voor een Taycan dus? Dat niet, want er zijn restricties aan de regeling.



Tussen de 12.000 en 45.000 euro

De subsidie van 4000 euro geldt alleen voor nieuwe EV’s met een prijs tussen de 12.000 en 45.000 euro of minder. Het aanbod in die klasse is tot nu toe redelijk beperkt, maar groeit dit jaar enorm: met onder meer de Honda e, Opel Corsa-e, Peugeot e-208 en Fiat 500. Ook de Renault Twingo EV komt nog dit jaar. Wie een elektrische auto met subsidie koopt, moet hem wel in Nederland houden. Bovendien moet de minimale actieradius 120 kilometer zijn. Wie private leaset, krijgt de subsidie niet in één keer, maar ontvangt een vast bedrag per maand. Je moet de auto dan wel 4 jaar houden.



Subsidie tweedehands elektrische auto's

Subsidie voor een tweedehands elektrische auto kun je alleen krijgen als hij is gekocht bij een garagebedrijf (dus niet bij een particulier) en aantoonbaar in goede staat is (hiervoor worden eisen opgesteld).



Subsidie tot 2025

Tussen nu en 2025 wordt de aanschafsubsidie in stapjes afgebouwd tot een bedrag van 2500 euro. Kopers van een elektrische auto hebben nu al enkele financiële voordelen (ook al zijn EV’s nog steeds relatief duur). Ze hoeven geen BPM te betalen en geen wegenbelasting. Zakelijke rijders hebben een lage bijtelling van 8 procent. Overigens wordt de elektrische auto nog steeds geen koopje dankzij de subsidie: voor een Peugeot e-208 betaal je 32.250 euro en voor een Honda e 31.330 euro.