Bekent de Alpine A110 nu toch eindelijk kleur?

Hebben we nu dan eindelijk wat te kiezen? Ja en nee. De Alpine A110 Color Edition is er maar in één kleur: geel. Maar die kleur wordt ieder jaar gewijzigd, dus in 2021 kan het zomaar rood, paars, groen of oranje worden. Bovendien roept Alpine een personalisatieprogramma in het leven: Atelier Alpine. Klanten kunnen kiezen uit 29 nieuwe carrosseriekleuren.

Witte achterlichtunits

Dan is er de Alpine A110 Légende GT, die in een gelimiteerde oplage van vierhonderd stuks wordt gebouwd. Hij is er in het grijs, zwart en donkerblauw. Herkenningspunten zijn de lichtgoudkleurige logo’s, de witte achterlichtunits en de 18-inch Serac-wielen met eveneens een lichtgoudkleurige afwerking.

Driedelige kofferset

Het interieur is erg fraai, met voornaam bruin leer en een genummerde badge op de middentunnel. Achterin ligt een driedelige kofferset van het hetzelfde bruine leer als de stoelen. De Légende GT biedt ook extra opbergruimte tussen de stoelen. Verder is hij hetzelfde als andere Alpine’s: met een 252 pk sterke 1,8-liter turbomotor, een 0-100 km/h-tijd van 4,5 seconden en een top van 250 km/h.

Alpine A110 Color Edition

Alpine A110 Légende GT