'Actiemodelletje' van Pininfarina Battista kost 2,6 miljoen euro

Fantastisch businessmodel: je roept dat het vijfenzeventig jaar geleden is dat de geestelijk vader van je merk de baard in de keel heeft gekregen, introduceert ter ere daarvan een actiemodel en vraagt er dubbel zoveel geld voor. Topfabrikanten als Bentley, Rolls-Royce en Aston Martin zijn er ontzettend goed in en lopen erop binnen.

Kost zes ton meer

Het nieuwe Automobili Pininfarina – de fabrikant werd in 2018 opgericht – heeft het inmiddels ook in de smiezen. De Battista bevindt zich nog in de testfase, maar heeft alvast een vanafprijs van 2 miljoen euro gekregen. De Battista Anniversario gaat daar flink overheen en vraag 2,6 miljoen euro diepe zakken.

Met de hand gelakt

Wat krijg je daarvoor? Een Battista die met de hand is gelakt in drie kleuren: Bianco Sestriere, Grigio Antonelliano en Iconica Blu. Hij is standaard uitgerust met het zogeheten Furiosa-pakket. Dat is ook te bestellen op de ‘reguliere’ Battista en bestaat uit onder meer een aangepaste splitter en diffuser van koolstofvezel. Exclusief voor de Anniversario is de speciale achterspoiler.

Volgens Pininfarina is het onafgeveerde gewicht omlaag gebracht met 10 kilogram, door de montage van nieuwe lichtmetalen wielen met centrale wielmoer: 20-inch voor en 21-inch achter. In de cabine vinden we andere stoelen, Pininfarina 90-logo’s en een aantal plaques die duidelijk maken dat je niet in zomaar een Battista rijdt.

0 naar 100 km/h in 2 seconden

Verder komt de Anniversario technisch overeen met de Battista. Hij heeft een chassis en carrosserie van koolstofvezel en vier elektromotoren, die in totaal 1900 pk en 2300 Nm koppel leveren. Daarmee gaat de Pininfarina in 2 seconden (!) naar 100 km/h, in 12 seconden naar 300 km/h en haalt hij een topsnelheid van 350 km/h.

Laag in het chassis hangt een grote 120-kWh batterij. Als die is volgeladen, kun je ruim 500 kilometer ver komen. Pininfarina bouwt niet meer dan honderdvijftig Battista’s, waaronder vijf Anniversario’s. De eerste potentiële kopers mogen de auto deze zomer aan de tand voelen. De productie moet eind 2020 beginnen.