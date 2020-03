Wanneer komt de Volkswagen ID.4?

Na het dieselschandaal heeft Volkswagen zich op de elektrische auto gestort. De ID.3 zou de Golf van 2020 and beyond moeten worden. Maar voorlopig blijft het stil in Wolfsburg. Nu onthult Volkswagen de naam van zijn tweede volledig elektrische auto, de Volkswagen ID.4. Deze suv gaat nog in 2020 in productie, belooft Volkswagen.

ID.Crozz wordt ID.4



De Volkswagen ID.4 (2021) komt voor uit studiemodel ID.Crozz en is de eerste elektrisch aangedreven compacte suv van Volkswagen. Hij staat op hetzelfde MEB-platform als de ID.3, dat de Volkswagen-groep speciaal voor elektrische auto's ontwikkelde. Volkswagen heeft al verklapt dat de bagageruimte 515 liter aan spullen op kan slokken. De afmetingen zijn ook al bekend: 4,63 m lang, 1,89 m breed en 1,61 m hoog, met een wielbasis van 2,77 meter.



Actieradius: 500 km



De Volkswagen ID.4 krijgt geen voorwielaandrijving, maar achterwielaandrijving. Later volgen vierwielaangedreven versies. De Volkswagen ID.4 komt met verschillende accupakketten op de markt, het grootste accupakket zorgt voor een bereik van 500 kilometer. De Volkswagen ID.4 kan snelladen, maar je kunt hem ook thuis aan het stopcontact hangen of bij een ander openbaar laadpunt.



Halverwege 2020 in productie



Volkswagen belooft dat de ID.4 halverwege dit jaar al geproduceerd gaat worden. Maar wanneer hij daadwerkelijk over de Nederlandse weg rijdt? Eerst de ID.3 maar eens, de elektrische Volkswagen Golf. Het bleef de laatste maanden verdacht stil nadat de Volkswagen ID.3 prijs bekendgemaakt was ...