Nieuwe Mercedes E-klasse doet het omgekeerd

Het eerste dat opvalt aan de gewijzigde Mercedes E-klasse is de 'omgekeerde' grille van de reguliere versies. Voorheen zat de breedste zijde van de grille bovenaan, terwijl hij bij de faceliftversie aan de onderkant zit. De E-klasse All-Terrain krijgt een volledig eigen grille-design, dat beter aansluit bij de suv-modellen van het merk. Verder onderscheidt de gefacelifte E-klasse zich neustechnisch met een setje nieuwe koplampen, standaard voorzien van full-ledtechniek.



Check vooral de achterkant van de E-klasse



Als je over een tijdje een Mercedes E-klasse tegenkomt en je twijfelt of het de allerallerallernieuwste is, inspecteer dan even de achterkant. Daar zijn de wijzigingen minder subtiel dan aan de voorzijde. Waar de huidige editie nog vrij compacte, min of meer driehoekige lichtunits heeft, bezit de facelift smalle, langgerekte achterlichten. Daarmee hebben we de belangrijkste wijzigingen aan de buitenkant wel gehad. Door naar het interieur!

HEEE Mercedes!



Binnenin heeft de vernieuwde Mercedes E-klasse standaard twee digitale displays van elk 10,25 inch. De widescreen-cockpit (twee schermen van 12,3 inch) vergt nog altijd een meerprijs. Het moderne MBUX-infotainment met spraakbediening is wel af fabriek aanwezig. Dus ook in de E-klasse kun je straks naar hartenlust 'HEEE Mercedes!' roepen. Verder zijn er allerlei mogelijkheden om het comfort en het bedieningsgemak te optimaliseren. In de lange lijst komen we onder meer augmented reality voor het navigatiesysteem (wegmarkeringen en dergelijke geprojecteerd in de voorruit) tegen, net als het Energizing-comfortprogramma met massagestoelen en andere verwennerij.

Mercedes geeft aan dat vrijwel alle veiligheidshulpjes zijn aangepast. Hopelijk worden de systemen daardoor wat minder panisch, want de E-klasse slaat nu nog wel eens vals alarm, met onnodige remingrepen tot gevolg.



Zeven stekkerhybrides



Ook Mercedes ontkomt niet aan de strenge uitstootregels van de EU. Om die reden komen er niet minder dan zeven stekkerhybrides in het gamma, zowel gecombineerd met benzine- als dieselmotoren. Nieuw is de viercilinder tweeliter benzinemotor met mild-hybridsysteem. Deze levert in totaal 292 pk. Over het verbruik en de CO2-uitstoot heeft Mercedes nog geen cijfers vrijgegeven.

Mercedes-AMG E 53 met 457 pk



Geen E-klasse-gamma is compleet zonder dikke AMG-versies. Vandaar dat de reguliere E-klasse meteen gezelschap krijgt van de Mercedes-AMG E 53 4Matic. Deze laat de nieuwe AMG-grille zien, waarachter zich een drieliter zescilinder lijnmotor verschuilt. Dankzij de ondersteuning van een uitlaatgasturbo en een elektrische compressor slingert hij 435 pk de wereld in. Daar doet het mild-hybridsysteem nog eens 22 pk bovenop. Daarmee sprint de nieuwe E AMG in 4,5 seconde naar 100 km/h, de Estate is eentiende van een seconde trager. De topsnelheid van beide versies is 250 km/h. Wie de nieuwe Nederlandse maximumsnelheid liever met 170 km/h overtreedt, neme het AMG Driver's Package. Vierwielaandrijving is uiteraard altijd standaard op de E 53 AMG, net als de bekende 9-traps automaat.