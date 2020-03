De Hyundai Prophecy is een futuristische Porsche Taycan

Daar gaat het kennelijk om, want over specs zwijgt Hyundai oorverdovend. De Prophecy is een EV met autonome rijfuncties. Hyundai zegt dat het design van de vierdeurs coupé voortborduurt op dat van de ’45’ Concept, maar wij zien dat niet. Die laatste is een hoekige, retrofuturistisch vormgegeven hatchback, de Prophecy lijkt decennialang te zijn gladgeslepen in een snelstromende rivier.

Propellerwielen

Voor een volledig elektrische auto is een lage luchtweerstand erg belangrijk. Dit om de actieradius te maximaliseren. Volgens Hyundai dragen de propellervormige wielen van de Prophecy daaraan bij. Ze zorgen ervoor dat de binnenkomende luchtstroom buiten de wielkasten wordt gehouden en langs de flanken wordt geleid. De Porsche-achtige achterspoiler zorgt voor downforce en stabiliteit.

Waarom geen stuur?

De vleugel is gemaakt van wat Hyundai ‘transparant acryl’ noemt, wat min of meer betekent dat je er doorheen kan kijken. Wonderlijk is de toepassing van twee joysticks in de cockpit. Volgens Hyundai is de bediening van de auto daarmee intuïtiever. Wat ons onzin lijkt, want een stuurwiel is een stuk eenvoudiger. Maar goed, de Prophecy is zogenaamd autonoom, dus sturen doe je toch bijna nooit.

Grootse plannen

Eigenlijk moeten we de concept car zien als een statement van Hyundai. Het Koreaanse merk heeft ambitieuze plannen op het gebied van elektrificatie en wil dat graag uitdragen. Tegen het einde van dit jaar wil Hyundai meer dan 75 procent van zijn modellen geëlektrificeerd hebben. Ook verwacht het merk in 2020 bijna 80.000 volledig elektrische auto’s aan Europese klanten te leveren.