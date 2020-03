Louwman haalt elektrische suv van Byton naar Nederland

In een officieel persbericht noemt Louwman de Byton M-Byte 'een premium, connected, volledig elektrische en ruime suv ... die door digitale integratie een nieuwe dimensie aan automobiliteit gaat geven'. Zó, dat zijn teksten.

Designed in Germany



Ook het uiterlijk van de in Duitsland ontworpen, maar in China gebouwde suv maakt indruk. Aan de buitenkant doet hij een beetje denken aan een platgeslagen Range Rover Velar, maar dan met koplampen waarin iemand zit te lasergamen. Vanbinnen wekt de Byton M-Byte associaties met een bioscoop; de voorste inzittenden krijgen een tft-scherm van maar liefst 1,20 meter voor hun neus. Op het - weinig elegant vormgegeven - stuur en op de tunnelconsole zien we uit de kluiten gewassen touchpads. Helaas hebben we daarop geen popcorn-bestelknop kunnen ontdekken ...



Drie aandrijflijnen Byton M-Byte



Louwman geeft aan dat de Byton M-Byte met drie verschillende aandrijflijnen leverbaar wordt. De instapper heeft een elektromotor die 272 pk naar de achterwielen stuurt. De motor wordt gevoed door een accupakket van 72 kWh, waarmee een actieradius van 360 kilometer (WLTP) in het verschiet ligt. Daarnaast komt er een achterwielaandrijver met 408 pk en een accupakket van 95 kWh. Naar verluidt kom je in deze versie 460 kilometer ver.



De topversie van de Byton M-Byte combineert de krachtigste motor en het grootste accupakket met vierwielaandrijving. Dat zorgt voor een iets hoger stroomverbruik. Daardoor wordt de actieradius beperkt tot 435 kilometer. Over prijzen en prestaties laat Louwman voorlopig nog niets los.



Byton in 2021 op Nederlandse markt



De verwachting is dat de eerste Bytons in de tweede helft van 2021 naar Nederland komen. Maar je moet niet denken dat je de elektrische suv dan bij de Toyota-dealer op de hoek kunt scoren. Tussen de regels door lezen we dat Louwman de nieuwkomer op een Tesla-achtige manier aan de man gaat brengen, dus vooral via online-verkoopkanalen. Wordt vervolgd!