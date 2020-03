Dacia Spring Concept: zo gaat de goedkoopste EV van Europa eruit zien

Hij heeft wel wat weg van de Renault Kwid, die mini-suv die de Fransen aanbieden in landen waar de salarissen laag liggen. Maar je ziet ook elementen van de nieuwe Renault Clio en Captur in het ontwerp terug. En herinner je de Renault K-ZE nog, die in 2018 op de autosalon van Parijs werd getoond? Toch past dit nieuwe studiemodel naadloos in het programma van de Roemeense Renault-dochter Dacia, samen met de Sandero en Duster. Dat treft: deze kleurrijke, volledig elektrische Dacia Spring EV gaat in 2021 in productie.

Renault City K-ZE maar dan met Dacia-logo's

De Dacia Spring is een kleine hatchback die prima dienst kan doen als nieuw instapmodel. Voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn zou de Spring een (stedelijke) actieradius van om en nabij de 200 kilometer (WLTP) moeten hebben. Meer details geeft Dacia niet prijs, maar wij hebben het sterke vermoeden dat de techniek in grote lijnen overeenkomt met die van de Chinese, 10.000 euro kostende, 3,74 meter lange Renault City K-ZE. Dat wil zeggen: een 44 pk sterke elektromotor en een batterijpakket met een capaciteit van 26,8 kWh.

In 2021 op de markt

Deze concept car dient vooralsnog alleen als opwarmertje voor het productiemodel dat volgend jaar wordt opgediend. En dat smaakt naar meer: de hatchback staat lekker hoog op de grote wielen en heeft brede wielkuipranden en stoere stootlijsten op de portieren. Denk de oranje elementen weg, denk conventionele koplampen op de plaats van de led-pitten in de voorbumper, denk er een Clio-achtig interieur in en de elektrische Dacia Spring is klaar voor de lente van 2021.