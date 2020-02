Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Plus – De Citroën Ami is heerlijk eigenzinnig

Kijk eens goed naar deze volledig elektrische Citroën Ami. Hij is precies symmetrisch. Citroën wil hem zo goedkoop mogelijk kunnen produceren, vandaar dat het voorpaneel gelijk is aan het achterpaneel en de deuren links en rechts inwisselbaar zijn (de een opent naar voren en de ander naar achteren).

+ Plus – Polestar weekt zich los van Volvo met de Precept

De Polestar 1 en 2 zijn ‘afgedankte’ Volvo-studiemodellen en dat is te zien. Polestar moet meer een eigen identiteit krijgen en daarom introduceert het Chinees-Zweedse elektromerk deze Precept, die hint naar wat we designtechnisch kunnen verwachten in de toekomst.

+ Plus – Oude Aston Martin-concept gaat hogesnelheidsrun doen

Kijk, dat is mooi, hè. Van de Aston Martin Bulldog is ooit maar één exemplaar gebouwd. Hij is van onschatbare waarde, maar dat betekent niet dat hij in een supercaropslag staat weg te kwijnen. De Bulldog wordt gerestaureerd en moet daarna 322 km/h zien te halen.

- Min – Amerikaanse Uber-taxi’s zitten vol bedwantsen

Wereldwijd stappen iedere dag tientallen miljoenen in een Uber-taxi. En sommige daarvan nemen kennelijk iets heel akeligs mee: bedwantsen. Een insectenverdelger in Dallas, Texas, vertelde op tv dat hij iedere week tussen de vijf en tien rideshare-auto’s behandeld.

- Min – Coronavirus maakt weer een slachtoffer: de autoshow van Genève

De Zwitserse overheid heeft alle evenementen met meer dan 1000 bezoekers verboden. Dit omdat er in het land al meerdere coronabesmettingen zijn ontdekt. Geen goed nieuws voor de autowereld, want de autoshow van Genève gaat volgende week dus niet door.

- Min – DS legt de Peugeot 508 onder de kopieermachine

“DS, wat doet u nu?”, zijn we geneigd om te zeggen. Immers, een grote Franse sedan als de DS 9 doet het in Europa helemaal niet goed. Maar daar gaat het niet om. De Peugeot 508-kopie komt vast naar hier, maar is vooral voor China bedoeld.